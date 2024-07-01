Що зміниться для українців із 1 липня — Finance.ua

Що зміниться для українців із 1 липня Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Липень, другий місяць літа, принесе українцям чимало змін, зокрема вони стосуватимуться процесу мобілізації. Finance.ua зібрав основні зміни, що торкнуться ваших гаманців.

Пенсії

У липні підвищаться пенсії для українців, яким виповнилося 70, 75 і 80 років. Підвищення стосууватиметься тих, хто досяг певного вікового критерію, йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 168

Кожного місяця пенсіонери, які мають загальний розмір пенсійного забезпечення менше середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески (разом з надбавками, підвищеннями, цільовою грошовою допомогою, компенсацією у разі втрати годувальника тощо), додатково отримають:

300 грн — у 70 років;

456 грн — у 75 років;

570 грн — у 80 років.

Але вікова надбавка не призначається, якщо пенсіонер отримує виплату у сумі понад 10 340 грн.

Виплати ВПО

У липні продовжать виплати ВПО тим, кому допомога призначена автоматично, і тим, кому ухвалили заявку на продовження виплат.

Так, з 1 березня 2024 року для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її було продовжено ще на 6 місяців, з урахуванням низки особливостей.

Нагадаємо, розмір допомоги для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.



Кошти можна отримувати 15-го та 28-го числа кожного місяця.

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Ціни на електроенергію

У липні українці отримають перші, червневі, платіжки після подорожчання тарифу на електроенергію. Новий тариф на електроенергію для населення діє з 1 червня і є фіксованим, тобто не диференціюється за обсягом споживання.

Так, українці з червня мають платити 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нічний тариф на електроенергію становить 2,16 кіловат-година.



Оскільки така ціна має діяти до кінця 2024 року, змін у вартості електроенергії в липні не передбачається.

Субсидії

автоматично, зазначали у Мінсоцполітики. Тобто нікуди додатково звертатись не потрібно. Через підвищення тарифів на електроенергію, розмір житлово-комунальних субсидій і пільг буде перерахованоМінсоцполітики. Тобто нікуди додатково звертатись не потрібно.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачам нарахують у наступному місяці — липні.

Е-бронювання

Мінцифри планує на початку липня розпочати бета-тест електронного бронювання на порталі Дія. Як зазначалося, спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.

Зараз же, щоб забронювати співробітника, роботодавцю необхідно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат.

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Відстрочка

З 1 липня 2024 року змінюються правила, за якими військовозобов’язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. Разом із правилами за законопроєктом № 10 449, який дає термін до 16 липня 2024 року оновити свої дані, зміни торкнулися і цього пункту.

Відстрочити можливості нести військову службу на період, поки триває мобілізація в Україні, деякі чоловіки все-таки можуть. До них належать:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК (із зобов’язанням повторно пройти медкомісію через 6−12 місяців);

особи, які перебували в полоні;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

науковці та вчителі, викладачі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними згідно з рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини або чоловіка;

онуки бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (однак відтермінування отримає тільки один онук);

військовозобов’язані, у яких близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Повістки поштою

Повістки українцям з 16 липня зможуть надсилати поштою. До того часу усі військовозобов’язані, призовники і резервісти мають уточнити свої дані, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

«Людина або під підпис отримує, або відмовляється, знову ж таки під підпис, або вона повертається. І таким чином вважається, що повістка була доставлена», — зазначив Лазуткін.

Проте 28 червня уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою. Ось тут розповіли, що змінилося.

Кримінальне покарання за контрабанду

З 1 липня набирає чинності стаття 201−3 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за контрабанду товарів, наголошують митники.

﻿﻿Відтак, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинене у значному розмірі, — карається штрафом від 10 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Контрабанда товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, — карається штрафом від 50 тисяч до 75 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

А контрабанда товарів, вчинена організованою групою, загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Товарна контрабанда вважається вчиненою у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в пʼять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (7 570 000 грн і більше), у великому розмірі — якщо загальна вартість предметів контрабанди у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (15 140 000 грн і більше).

Перевірки для відшкодування ПДВ

У податковій заявили , що з 1 липня 2024 року скорочуються терміни перевірок для бюджетного відшкодування податку на додану вартість, пише Державна податкова служба України.

Так, платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують його після камеральної перевірки. Вона проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним строком подання податкової декларації або уточнюючого розрахунку (у разі подання), а якщо такі документи були подані пізніше — за днем їх фактичного подання.

Крім того, контролюючий орган має право протягом 40 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку — за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку.

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