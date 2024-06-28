Електронне бронювання і шлюб онлайн: Федоров розповів про нові послуги в Дії — Finance.ua
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Електронне бронювання і шлюб онлайн: Федоров розповів про нові послуги в Дії

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Електронне бронювання і шлюб онлайн: Федоров розповів про нові послуги в Дії
Електронне бронювання і шлюб онлайн: Федоров розповів про нові послуги в Дії
Цього тижня перші у світі пари одружилися онлайн у Дії. Одруження онлайн по відеозвʼязку — це революційний сервіс, який дозволяє зареєструвати шлюб повністю у цифровому форматі.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону.
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«На бета-тест шлюбу онлайн в Дії зареєструвалися 2500 пар. На вихідних декілька пар вже протестували сервіс і одружилися онлайн. Послуга працює в кілька кліків: спершу подання заяви, а потім процедура реєстрації по відеозв’язку. Бета-тест пройшов успішно і ми поступово готуємося до відкриття послуги для всіх громадян», — зазначив Федоров.
Віцепрем’єр-міністр розповів про сервіси, які нещодавно запустили в Дії. Зокрема, електронне посвідчення ветерана, яке необхідне в різних життєвих ситуаціях, вже згенерували понад 185 тисяч українців.
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Також Федоров розповів про послуги, які вже скоро будуть доступні у застосунку чи на порталі Дія. Зокрема, стартував набір на бета-тестування свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.
Окрім цього, зараз в розробці електронне бронювання на порталі Дія, тестування якого планують розпочати вже на початку липня. Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.
Зараз триває тестування освітнього застосунку Мрія в 40 школах.

Довідка Finance.ua:

  • на порталі «Дія» запустили нову послугу. Тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання;
  • процес бронювання від мобілізації за допомогою «Дії» займатиме близько однієї години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні;
  • якщо ви втратили документи — в державному додатку «Дія» можна замовити їх дублікат. Забрати документи можна самостійно в ДРАЦС або замовити доставлення поштою.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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