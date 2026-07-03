День фінансів: будинки в селі для ВПО, вартість землі, запити банку під час фінмоніторингу Сьогодні 17:45

П’ятниця, 3 липня. Як правильно підготувати відповідь на запит банку та уникнути поширених помилок? Скільки коштує один гектар землі в Україні? Який депозит обрати в липні?

👨‍🦽‍➡️ Хвороба чи травма можуть раптово змінити звичне життя будь-якої родини. У такий момент найменше є бажання думати про юридичні тонкощі, проте саме від них залежить, чи отримає людина належні права та фінансове забезпечення.

Нещодавно в Україні запрацювала нова система для встановлення статусу інвалідності, де головне — якість життя людини та її реальні обмеження. Щоб допомогти розібратися із всіма тонкощами питання статусу інвалідності в Україні, Finance.ua створив матеріал із чітким алгоритмом дій і зрозумілими правилами.

У тексті ви знайдете відповіді на ключові питання:

хто саме має право оформити інвалідність у 2026 році?

як проходить оновлена процедура?

за якими новими критеріями оцінюють стан здоров’я?

на які виплати, пенсії й пільги від держави можна розраховувати?

Цей текст — третій матеріал, який ми випускаємо у рамках спецпроєкту «Фінансова опора», що реалізується за підтримки Інституту масової інформації (IMI) та Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Читайте, діліться та не відкладайте захист своїх прав та фінансової стабільності на потім 👉 Оформлення інвалідності у 2026 році: як пройти оновлену процедуру без зайвого стресу.

Будинки для переселенців

В Україні офіційно запускають пілотний проєкт соціального житла для внутрішньо переміщених осіб. У межах програми місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та надаватимуть їх переселенцям. На реалізацію програми в бюджеті на 2026 рік уже передбачено 1 млрд грн. Умови участі в проєкті залишаються доволі жорсткими. Населені пункти мають відповідати низці вимог

Запити банку під час фінмоніторингу

Запит від банку в межах фінансового моніторингу може отримати як бізнес, так і фізична особа-підприємець чи звичайна фізична особа. Від того, наскільки повною, логічною та обґрунтованою буде відповідь, часто залежить не лише проведення конкретної операції, а й подальша співпраця з банком. За посиланням ділимося практичними рекомендаціями щодо проходження процедур фінансового моніторингу.

💰 Нагадуємо, що щомісяця Finance.ua готує текст, у якому розповідає про найкращі (на наш погляд) варіанти депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців. Вся необхідна та актуальна інформація для того, щоб визначитися, в якому банку краще оформити депозит у липні 2026 року, тут 👇

Вартість землі в Україні

За п’ять років після відкриття ринку землі було укладено понад пів мільйона угод, а ціни на сільськогосподарські ділянки зростали швидше за інфляцію. Так, середньозважена вартість одного гектара землі зросла з приблизно 30 тис. грн у 2021 році до майже 66 тис. грн.

Перевірки нерухомого майна підприємств

Кабінет Міністрів звільнив від перевірок нерухомого майна підприємств, яке постраждало внаслідок російських обстрілів. Рішення має спростити процес відновлення підприємств, які зазнали збитків через війну. За оцінками уряду, під дію цього рішення підпадають десятки тисяч об’єктів.

Вартість житла за програмами «єОселя» та «єВідновлення»

Дослідження показало , що вартість житла, доступного за державними програмами, суттєво залежить від регіону. Найдорожчі квартири пропонують у Києві — середня ціна однокімнатного житла становить 94,9 тис. доларів, що на 13% вище за середню ринкову вартість.

Найактивніше житло за програмою «єОселя» українці шукають у Київській області, Києві, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Попит на житло за програмою «єВідновлення» значно нижчий.

Залежність України від міжнародної допомоги

За підсумками першого півріччя 2026 року доходи загального фонду держбюджету зросли більш ніж на п’яту частину, а найбільше коштів держава спрямувала на оборону. Водночас понад третину всіх невійськових видатків вдалося профінансувати завдяки міжнародній підтримці. Так, доходи загального фонду державного бюджету без урахування грантів становили 1,3 трлн грн, що майже відповідає плановим показникам і на 21,7% перевищує результат першого півріччя 2025 року.

Приватні грошові перекази в Україну

Обсяги приватних грошових переказів знизилися на 6% та становили 0,6 млрд доларів. Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 28,8%. Інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зросли на 18,9%.

Загалом грошові перекази, надіслані офіційними каналами, скоротились на 2,6%, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 11,9% порівняно з травнем минулого року.

Повернення українців мобілізаційного віку

Україна та Німеччина обговорюють механізми повернення громадян України мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон. Коментуючи питання повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну, посол України в Німеччині Олексій Макеєв підтвердив , що відповідні механізми вже опрацьовуються, але деталі розкривати не став.

Виплати в Польщі

Польща розширює програму фінансової підтримки для людей з інвалідністю. Претендувати на виплати зможе більше людей, а максимальний розмір допомоги сягатиме 4353 злотих на місяць. Допомога не залежить від рівня доходу чи отримання інших соціальних виплат і призначена для людей, які потребують постійного догляду та підтримки у повсякденному житті.

Ціни на житло та оренду в ЄС

За даними Євростату, в першому кварталі 2026 року ціни на житло в ЄС виросли на 5,1%. За цей період найбільше зростання цін на житло зафіксовано в Португалії (+10,3%), Болгарії (+9,4%) та Словаччині (+9,1%). Франція (-0,5%) і Фінляндія (-1,8%) були єдиними країнами, де ціни на житло впали.

Нова пам’ятна монета НБУ

До дня народження США НБУ випустив нову срібну пам’ятну монету «250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки».

На аверсі зображений стилізований фрагмент прапору США, що майорить, та слова «Многії літа!». На реверсі монети поруч зображено монументи «Статуя Свободи» і «Батьківщина-мати» із символічним вогнем свободи, що уособлюють незалежність, демократію та спільні цінності США й України.

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