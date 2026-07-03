Уряд звільнив від перевірок майно бізнесу, пошкоджене обстрілами Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур

Кабінет Міністрів звільнив від перевірок нерухомого майна підприємств, яке постраждало внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Яке майно не підлягатиме перевіркам

Відповідно до рішення уряду, перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке:

знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій;

розташоване на територіях активних або можливих бойових дій чи тимчасово окупованих територіях;

перебуває на землях ризикованого землеробства або на територіях, забруднених чи потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.

За оцінками уряду, під дію цього рішення підпадають десятки тисяч об’єктів.

Бізнес зможе зосередитися на відновленні

За словами Свириденко, рішення має спростити процес відновлення підприємств, які зазнали збитків через війну.

«Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур», — зазначила прем’єр-міністеркаю

Водночас вона наголосила, що державний контроль і надалі здійснюватиметься у сферах, які стосуються життя та здоров’я людей, захисту довкілля, безпеки держави та виконання міжнародних зобов’язань.

Для постраждалого бізнесу продовжують діяти програми підтримки

Нова програма доступного кредитування на відновлення підприємств до 150 млн грн під 0,1% в перші два роки — у межах програми «Доступні кредити 5−7-9%». Програма працює з 1 липня.

Компенсація страхової премії до 3 млн грн для всіх регіонів та компенсація збитків до 30 млн грн для прифронтових областей. Подати заяву можна через Дія. Бізнес або платформу ЕКА.

Гранти на відновлення для виробничих підприємств до 16 млн грн.

Компенсація частини зарплати та ЄСВ для збереження робочих місць після обстрілів в рамках програми «Точка опори».

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