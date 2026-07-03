Нові правила передбачають, що право на допомогу матимуть особи віком від 18 років, які легально проживають у Польщі та за результатами оцінки потреби в підтримці отримали від 70 до 100 балів. Таку оцінку проводить Воєводська комісія з оцінки інвалідності (WZON).
Саме з 2026 року програму поширили на людей, які набрали від 70 балів. Раніше частина таких заявників не могла претендувати на виплати, тому кількість потенційних отримувачів допомоги зросте.
Максимальну допомогу отримуватимуть заявники, які набрали від 95 до 100 балів.
Кошти перераховуватимуть на банківський рахунок у визначені ZUS дати, а якщо день виплати припаде на вихідний чи свято, переказ здійснять раніше.
Раніше ми писали, що з 1 липня 2026 року в Польщі набули чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.