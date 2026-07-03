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У Польщі виплачуватимуть до 4353 злотих на місяць — умови отримання нової допомоги

Особисті фінанси
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Прапор Польщі
Прапор Польщі
Польща розширює програму фінансової підтримки для людей з інвалідністю. Претендувати на виплати зможе більше людей, а максимальний розмір допомоги сягатиме 4353 злотих на місяць.
Про це пише inpoland.

Хто зможе отримати виплати

Нові правила передбачають, що право на допомогу матимуть особи віком від 18 років, які легально проживають у Польщі та за результатами оцінки потреби в підтримці отримали від 70 до 100 балів. Таку оцінку проводить Воєводська комісія з оцінки інвалідності (WZON).
Саме з 2026 року програму поширили на людей, які набрали від 70 балів. Раніше частина таких заявників не могла претендувати на виплати, тому кількість потенційних отримувачів допомоги зросте.
Допомога не залежить від рівня доходу чи отримання інших соціальних виплат і призначена для людей, які потребують постійного догляду та підтримки у повсякденному житті.

Як оформити допомогу та який буде її розмір

  • Щоб отримати виплату, необхідно спочатку пройти оцінку WZON і отримати відповідне рішення, після чого подати заяву до Закладу соціального страхування (ZUS).
  • Це можна зробити онлайн через платформу PUE ZUS, портал Emp@tia або інтернет-банкінг.
  • Паперову копію рішення додавати не потрібно — достатньо вказати його номер.
Сума виплати залежить від кількості набраних балів і становитиме від 792 до 4353 злотих брутто на місяць.
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Максимальну допомогу отримуватимуть заявники, які набрали від 95 до 100 балів.
Кошти перераховуватимуть на банківський рахунок у визначені ZUS дати, а якщо день виплати припаде на вихідний чи свято, переказ здійснять раніше.
Раніше ми писали, що з 1 липня 2026 року в Польщі набули чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.
Також Finance.ua в окремому матеріалі зібрав все, що відомо про процедуру оформлення інвалідності в Україні 2026 року, продовження статусу та державну підтримку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаСоціальна допомога
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