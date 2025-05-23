День фінансів: базова соцдопомога, плаваючий курс гривні, фінансування ЗСУ — Finance.ua

День фінансів: базова соцдопомога, плаваючий курс гривні, фінансування ЗСУ Сьогодні 17:33

У п"ятницю, 23 травня, стало відомо, що Уряд збільшить базову соцдопомогу, а МВФ радить Україні зберігати плаваючий курс гривні.

Базова соцдопомога.

Кабінет міністрів планує збільшити розмір базової соціальної допомоги і зробити її суттєво вищою за нинішній прожитковий мінімум. Про це заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, в Україні «немає жодних заборгованостей за жодними соціальними виплатами та не планується».

Також Кабмін оновив перелік корисних копалин та змінив умови продажу держмайна.

Плаваючий курс гривні.

Міжнародний валютний фонд вважає , що для фінансової стабільності України необхідно дотримуватись політики плаваючого курсу гривні. Такий режим передбачено чинною програмою співпраці з фондом.

При цьому банки скоротили ввезення готівкових доларів в Україну майже в 3 рази.

А банки-банкрути у квітні перерахували кредиторам 795 млн грн.

4 мільярди гривень податку на нерухомість.

За перші чотири місяці 2025 року власники нерухомості За перші чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 17,8% більше, ніж торік. У січні — квітні 2024 року сплатили 3,67 млрд грн.

Листи щастя" для дрібних продавців.

Понад 162,7 млн грн через 97,5 тис. грошових переказів загалом отримали більше 3 тисяч осіб за три тижні березня. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Такі результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

пізніше бухгалтерка прокоментувала «листи щастя» інтернет-продавцям від податкової.

Фінансування ЗСУ з 2026 року.

Україна звернулася до Євросоюзу з ініціативою щодо партнерської участі у фінансуванні ЗСУ та подальшої інтеграції української армії в оборонну структуру Європи.

Хто і скільки сплатив «податку на Google».

У січні-березні 2025 року іноземні компанії, що надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до державного бюджету 39,6 млн євро та 43,4 млн доларів США податку на додану вартість.

У Польщі з 1 червня змінюються правила для безробітних.

З початку червня набуває чинності реформа виплат допомоги по безробіттю. Новий закон передбачає комплексну модернізацію інститутів ринку праці.

🧐📑До речі, Finance.ua в новому матеріалі розповідає про те, які є варіанти стипендіальних програм навчання у Польщі, Німеччині, Чехії, Румунії, Великій Британії, Італії та Франції. Про це докладно пишемо в нашій статті:

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