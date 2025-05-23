Банки скоротили ввезення готівкових доларів в Україну майже в 3 рази — Finance.ua
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Банки скоротили ввезення готівкових доларів в Україну майже в 3 рази

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Банки скоротили ввезення готівкових доларів в Україну майже в 3 рази
Банки скоротили ввезення готівкових доларів в Україну майже в 3 рази
Падіння довіри до долара у світі через дії президента США Дональда Трампа позначилося і на Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну у квітні 2025 року, становив 564 млн доларів. Це в 1,9 раза менше, ніж у березні (1,059 млрд доларів).

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За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 300 млн доларів, що у 2,7 раза менше, ніж в березні (801 млн доларів).
Крім того, банки ввезли готівкових євро на 260 млн доларів.
Банки скоротили ввезення готівкових доларів в Україну майже в 3 рази
При цьому банки вивезли готівкової валюти на 228 млн доларів.
Нагадаємо, долар сильно впав на початку квітня до основних валют. Довіра інвесторів до світової резервної валюти опинилася під питанням після серії заяв президента США Дональда Трампа, пов’язаних із тарифами.
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Населення України у квітні 2025 року купило в банках на лише 189,5 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем. У середині місяця НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.
Курс долара на готівковому ринку у квітні коливався близько рівня 41,5 гривень, а наприкінці місяця трохи зріс. У підсумку за місяць долар зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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