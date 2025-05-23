Банки-банкрути у квітні перерахували кредиторам 795 млн грн — Finance.ua
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Банки-банкрути у квітні перерахували кредиторам 795 млн грн

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Банки-банкрути у квітні перерахували кредиторам 795 млн грн
Банки-банкрути у квітні перерахували кредиторам 795 млн грн
У квітні 2025 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, задовольнили вимоги кредиторів на 795 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
Зокрема, АТ «МР Банк» (колишній Сбербанк, виведений з ринку в лютому 2022 року) перерахував кредиторам 9-ї черги в особі державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» 750 млн грн. Загалом від початку поточного року ця сума склала майже 1,5 млрд грн.
Нагадаємо, згідно з рішенням РНБО у травні 2022-го Фонд замінив «материнські» структури російських банків ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «МР Банк» в реєстрі кредиторів на державу Україна. Тобто зараз держава — і кредитор 9-ї черги, і акціонер цих банків. На сьогодні повністю задоволено вісім черг кредиторів, у тому числі бізнесу. І вже почали задовольняти вимоги Держави Україна як кредитора 9-ї черги, зокрема за рахунок коштів від управління та продажу активів.
Крім того, у квітні понад 26 млн грн було спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, а також понад 17 млн грн — кредиторам 7-ої черги (у т.ч. бізнесу). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.
Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 травня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 73,2 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,4 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Зокрема, від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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