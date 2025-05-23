Українці вже заплатили понад 4 мільярди гривень податку на нерухомість — Finance.ua

Українці вже заплатили понад 4 мільярди гривень податку на нерухомість Сьогодні 14:40 — Особисті фінанси

Українці вже заплатили понад 4 мільярди гривень податку на нерухомість

За перші чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 17,8% більше, ніж торік. У січні — квітні 2024 року сплатили 3,67 млрд грн.

Про це повідомила Державна податкова служба.

У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.

Де сплатили найбільше:

Київ — 911,6 млн грн;

Київська область — 434,5 млн грн;

Дніпропетровська — 428 млн грн;

Львівська — 408,6 млн грн.

Хто має сплачувати податок на нерухомість

Цей податок сплачують фізичні особи — власники:

квартир понад 60 кв. м;

будинків понад 120 кв. м;

інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

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До 1 липня кожен, хто має сплатити цей податок, отримає відповідне повідомлення з чіткими розрахунками в електронний кабінет або рекомендованим листом. З моменту отримання повідомлення на сплату податку є 60 днів.

Розмір податку

Розмір ставки податку не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн. Отже, максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 квадратний метр.

Калькулятор обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб за посиланням

Як це виглядатиме на практиці

Наприклад: Ви — власник квартири площею 65 кв. метрів. Ставка податку — 1,5% (7 100 гривень х 1,5 відсотка = 106,5 гривень). Оподатковувана площа — 5 кв. метрів (65 кв. метрів — 60 кв. метрів) Сума податку: 5 кв. метрів х 106,50 гривень = 532,50 гривні.

Хто може не платити податок:

власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм;

власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

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