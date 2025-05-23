Хто і скільки сплатив «податку на Google»: статистика за квартал — Finance.ua
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Хто і скільки сплатив «податку на Google»: статистика за квартал

Казна та Політика
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Хто і скільки сплатив «податку на Google»: статистика за квартал
Хто і скільки сплатив «податку на Google»: статистика за квартал
У січні-березні 2025 року іноземні компанії, що надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до державного бюджету 39,6 млн євро та 43,4 млн доларів США податку на додану вартість.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби з посиланням на дані голови ДПС Руслана Кравченко.
У гривневому еквіваленті це понад 3,5 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, надходження зросли на 9,5 млн євро та 8,9 млн доларів відповідно.
Звіти про сплату податків подали 121 компанія-нерезидент. Водночас кількість зареєстрованих платників ПДВ збільшилася на 26 нових учасників.
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Загалом із моменту запровадження «податку на Google» (з 1 січня 2022 року) в Україні зареєстровано 136 іноземних компаній, які сплачують ПДВ.
Серед найбільших платників — Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay та інші міжнародні сервіси.
Нагадаємо, у 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань. Це еквівалентно 130,6 млн євро або 151,2 млн доларів США.
Раніше уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Доходи фізичних осіб, отримані через цифрові платформи, оподатковуватимуться за пільговою ставкою 5%. Податковим агентом виступатиме оператор платформи. Якщо протягом року було здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2000 євро, не потрібно відкривати спеціальний рахунок — дозволяється використовувати особисті рахунки. Ставка оподаткування в такому випадку також становить 5%.
За матеріалами:
Finance.ua
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