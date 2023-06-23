День фінансів: $60 млрд на відбудову України, 14 тисяч грн на відпочинок дітей, $6,5 млрд на платні дороги — Finance.ua

День фінансів: $60 млрд на відбудову України, 14 тисяч грн на відпочинок дітей, $6,5 млрд на платні дороги
П’ятниця, 23 червня. Де побудують перші платні дороги та що буде з курсом валют наступного тижня.
Багатомільярдна підтримка. Учасники Конференції з відновлення України сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби у відновленні й відбудові. До суми входять, серед іншого, кошти багаторічного фонду ЄС на суму до 50 мільярдів євро, 1,3 мільярда доларів, які пообіцяли виділити США, й 3 мільярди доларів кредитних гарантій з боку Великої Британії.
Зберігання запасів готівки. НБУ уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки та проведення операцій з ними в особливий період. Це зумовлено необхідністю врахувати практичні аспекти застосування вимог до організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.
- Також НБУ схвалив Концепцію реформування регулювання факторингу в Україні.
Єдиний реєстр зброї. В Україні розпочав роботу Єдиний реєстр зброї. Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.
Платні дороги на $6,5 млрд. Україна готує технічно-економічне обґрунтування для створення перших платних шляхів у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській і Полтавській областях. Вартість проекту становить $6,5 млрд. В уряді кажуть, що це один з найперспективніших проектів в Україні. В участі зацікавлені компанії з ЄС.
14 тисяч грн на відпочинок дітей. Уряд запустив програму монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку за принципом «гроші ходять за дитиною». Це означає, що держава виплачуватиме батькам кошти, на які ті зможуть самостійно придбати путівку для дитини у табір оздоровлення і відпочинку. Щоб отримати кошти, треба відкрити спеціальну картку в ПриватБанку, на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину. Як обрати табір — розповідаємо тут.
Що буде з курсом валют наступного тижня. Як прогнозує начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, з 26 червня по 2 липня готівковий валютний ринок перебуватиме у стані «відносного спокою»: так, за незначних поточних курсових коливань, які не перевищать 0,5 грн, курсові рамки матимуть такий вигляд: 37−38 грн/дол. та 40−41,5 грн/євро.
- До речі, економіст Вiталій Шапран розповів, що готівковий ринок валюти перейшов у стадію збалансованості.
«Нафтогаз» хоче стягнути з росії $5 млрд. «Нафтогаз» звернувся до суду США для стягнення з росії 5 млрд доларів компенсації за збитки та втрачене майно в Криму. «Оскільки росія добровільно не сплатила кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів», — заявили в компанії.
Виробництво байрактарів в Україні. Турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Aknc в Україні. Очікується, що завод буде відкрито у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.
Список міжнародних спонсорів війни поповнився. НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co. Вона володіє кількома брендами, включаючи Geely Auto, Volvo Cars та інші. Так, продажі автомобілів під маркою Geely в росії за перші три місяці 2023 року зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад 20 млрд дол. США.
5 нових сервісів у «Дії». Вже незабаром в «Дії» з’являться нові сервіси, серед яких: відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків, розмитнення авто у кілька кліків, зміна місця проживання, перереєстрація авто у разі купівлі-продажу, документи про освіту.
€9,5 на відбудову Харкова. Харківський міський голова заявив, що на відновлення зруйнованих будинків, інфраструктури та комунальних закладів Харків потребує 9,5 млрд євро. Наразі без житла залишаються 150 тис. харків'ян. Половина шкіл та дитячих садочків зруйновані. Пошкоджено 56 лікарень.
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