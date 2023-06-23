У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з валютою в Україні — роз’яснення економіста — Finance.ua

У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з валютою в Україні — роз’яснення економіста Сьогодні 09:02 — Валюта

У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з валютою в Україні — роз’яснення економіста

На валютному ринку встановилася відносна стабільність курсу. Готівковий ринок валюти перейшов у стадію збалансованості. Про це свідчить максимальне наближення готівкового курсу до безготівкового (фіксованого), розповів економіст Вiталій Шапран на своїй сторінці у Facebook.

«В Україні були досить суворі правила ідентифікації пошкодженої валюти. Обмінний пункт міг відмовити прийняти готівкову валюту, наприклад, якщо на ній був надпис ручкою або інші аномалії. Так було завжди, і на цьому банки заробляли, приймаючи готівкову валюту з пошкодженнями за 90% вартості», — пише економіст.

Він зазначив, що поки ринок готівки наповнювали банки, то цих суворих правил ніхто не помічав, бо, як правило, самі ж банки завозили нові купюри. Коли ж постачальник змінився (банки перестали масово завозити готівкову валюту з-закордону, але ринок готівки наповнюється готівкою заробітчан) — проблема вилізла нагору, бо в європейських країнах і в Туреччині естетичному стану банкнот ніхто такої уваги не приділяє.

«НБУ, звісно, проґавив цю ситуацію і провина лежить суто на регуляторі, оскільки ситуація була прогнозованою і він її мав врегулювати, але певній групі ділків дали можливість підзаробити на „неправильних“ доларах та євро. Думаю, що після публічного розголосу проблема буде вирішена», — наголошує Шапран.

Зі свого боку економіст порадив не брати банкноти, вимазані кольоровою фарбою.

«Якщо вам дають іноземну валюту або гривню, яка вимазана кольоровою фарбою, не беріть такі банкноти і негайно повідомляйте в компетентні органи. Як правило це банкноти з окупованих територій. Коли касир розуміє, що банк буде пограбовано, він зобов’язаний пошкодити банкноти яскравою фарбою. Тобто пофарбована банкнота — скоріше за все потрапила до її власника незаконно. Всі інші варіанти дрібних пошкоджень мають ігноруватись учасниками обміну», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти: обмінники зобов’язали приймати «старі долари».

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