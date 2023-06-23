НБУ схвалив Концепцію реформування регулювання факторингу в Україні — Finance.ua

НБУ схвалив Концепцію реформування регулювання факторингу в Україні Сьогодні 14:00 — Валюта

НБУ схвалив Концепцію реформування регулювання факторингу в Україні

Національний банк України фіналізував та схвалив Концепцію реформування регулювання факторингу в Україні, пише НБУ.

Ця концепція була доопрацьована за результатами громадського обговорення, яке стартувало 7 лютого 2023 року

У межах громадського обговорення Національний банк отримав пропозиції від міжнародних організацій та представників ринку, які були ретельно опрацьовані під час підготовки остаточної редакції концепції.

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Нагадаємо, що зміни, передбачені концепцією, мають такі основні напрями:

розмежування регулювання торгового факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю. Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти у кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу;

імплементація в законодавство України положень модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, що наблизить український факторинг до кращих міжнародних відповідників;

запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що з-поміж іншого дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку факторингу.

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На основі концепції Національний банк планує розробити проєкт законодавчих пропозицій із комплексним урахуванням інтересів і потреб учасників ринку факторингу для подальшого передавання суб'єктам законодавчої ініціативи для розгляду.

Зі схваленою концепцією реформування регулювання факторингу детально можна ознайомитися тут.

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