Експерт розповів, що буде з курсом валют наступного тижня — Finance.ua

Експерт розповів, що буде з курсом валют наступного тижня Сьогодні 08:00 — Валюта

З 26 червня по 2 липня готівковий валютний ринок перебуватиме у стані «відносного спокою»: так, за незначних поточних курсових коливань, які не перевищать 0,5 грн, курсові рамки матимуть такий вигляд: 37−38 грн/дол. та 40−41,5 грн/євро.

Такий прогноз надав начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

«Проте готівковий курс долара намагатиметься зачепитися на нижні позначки коридору коливань — це, відповідно, 37 грн, а євро навпаки „тягтиметься“ до верхніх курсових меж в 41,5 грн. Готівковий курс від офіційного відділятиме лише 2−2,5%, що є досить невеликим розривом, здатним трохи знизити цікавість громадян до будь-яких спроб „зіграти“ на різниці курсів», — сказав експерт.

За словами Лєсового, також характерними для наступних 7 днів можуть стати раптові, але короткочасні переходи «курсового кордону», тобто долар зриватиметься «вниз» за 37 грн (тобто наближаючись до офіційного курсу долара), а євро «вгору» — за 41,5 грн. Але у будь-якому разі готівковий курс повертатиметься в окреслені межі коливань.

Експерт зазначив, що з початку року на валютний ринок впливають головним чином економічні фактори, а не психологічні, і наступного тижня навряд чи це якось зміниться.

«Таким чином, наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку суттєво не зміниться, ринок перебуватиме під дією травнево-червневих трендів міцної гривні, балансу між попитом і пропозицією, поступовому зростанні економіки країни та за потужної міжнародної фінансової підтримки України», — резюмував Лєсовий.

УНІАН За матеріалами:

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