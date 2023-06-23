На відбудову Харкова потрібно €9,5 мільярда — мер Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

На відбудову Харкова потрібно €9,5 мільярда — мер

На відновлення зруйнованих будинків, інфраструктури та комунальних закладів Харків потребує 9,5 млрд євро.

На цьому наголосив Харківський міський голова Ігор Терехов, виступаючи на Конференції з питань відновлення України в Лондоні.

«Щоб відбудувати наше місто, щоб відбудувати інфраструктуру міста, житлові будинки, лікарні, дитячі садочки, школи, нам потрібно 9,5 мільярдів євро. Це дуже потужний виклик, з яким не в змозі впоратися самотужки жодне місто України», — сказав Терехов.

Він повідомив, що наразі без житла залишаються 150 тис. харків'ян. Половина шкіл та дитячих садочків зруйновані. Пошкоджено 56 лікарень.

«Завдяки вдалій реформі з децентралізації, яка, незважаючи на війну, продовжується, ми маємо певні важелі. Наприклад, минулого року нам вдалося відбудувати власним коштом, за підтримки Кабінету Міністрів та Офісу Президента 200 житлових будинків, які були вщент зруйновані. Зараз ми будуємо 50 будинків. Але без підтримки наших міжнародних партнерів, без підтримки міжнародних фінансових інституцій, це робити вкрай складно», — додав очільник міста.

Як повідомлялося, у Харкові, за даними ОВА, наразі постійно проживає вже 1,2−1,3 млн людей, чисельність населення зростає внаслідок повернення містян, а також евакуації жителів із районів Харківщини.

Довідка Finance.ua:

уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально — «комплексно й за новими принципами»;

процес повоєнної відбудови України за підрахунками експертів має завершитися до червня 2026 року, заявляв раніше колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер;



відбудова держави в глобальному сенсі має відбуватися коштом 80% приватного капіталу, а для цього треба створити передумови, які стимулюватимуть інвесторів вкладати в Україну;

за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на засіданні Уряду було прийнято рішення про виділення 980 млн грн для відбудови житла постраждалим через підрив росіянами Каховської ГЕС.

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Укрінформ За матеріалами:

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