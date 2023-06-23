В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї — Finance.ua

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї Сьогодні 15:15

Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) розпочав роботу в Україні з 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МВС України Ігоря Клименка.

«Це один із важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює», — розповів він

За словами Клименка, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Очільник МВС додав, що Єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через « Єдине вікно громадянина » або у магазині з продажу зброї.

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