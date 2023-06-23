Багатомільярдна підтримка: скільки коштів отримає Україна на відновлення після війни — Finance.ua
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Багатомільярдна підтримка: скільки коштів отримає Україна на відновлення після війни

Казна та Політика
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Багатомільярдна підтримка: скільки коштів отримає Україна на відновлення після війни
Багатомільярдна підтримка: скільки коштів отримає Україна на відновлення після війни
Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні, яка тривала в середу й четвер, сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби Києва у відновленні й відбудові.
Про це йдеться в підсумковому документі конференції, текст якої є в розпорядженні «Європейської правди».
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До згаданої суми входять, серед іншого, кошти багаторічного фонду Європейського Союзу на суму до 50 мільярдів євро, 1,3 мільярда доларів, які пообіцяли виділити Сполучені Штати, й 3 мільярди доларів кредитних гарантій з боку Великої Британії.
Своєю чергою Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року, а Франція анонсувала надання Україні ще 40 млн євро допомоги для невідкладної відбудови у 2023 році.
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«Міжвідомча платформа координації донорської допомоги Україні продовжить підтримувати узгодження зобов’язань донорів із пріоритетами раннього відновлення та реформ», — зазначається в заяві.
Крім того, майже 500 компаній з 42 країн світу з загальною вартістю активів понад 5,2 трильйона доларів США та 21 сектору економіки вже підписали так званий Український бізнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взявши на себе зобов’язання підтримати відновлення та реконструкцію України.
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«Компанії з усього світу погодилися співпрацювати з Україною, щоб допомогти реалізувати її величезний потенціал у пріоритетних секторах, зокрема енергетики, технологій, інфраструктури та фінансів, а також застосувати свій досвід у розвитку приватного сектору України», — йдеться в заяві.

Довідка Finance.ua:

  • 21−22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України;
  • вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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