Багатомільярдна підтримка: скільки коштів отримає Україна на відновлення після війни — Finance.ua

Багатомільярдна підтримка: скільки коштів отримає Україна на відновлення після війни Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Багатомільярдна підтримка: скільки коштів отримає Україна на відновлення після війни

Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні, яка тривала в середу й четвер, сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби Києва у відновленні й відбудові.

Про це йдеться в підсумковому документі конференції, текст якої є в розпорядженні «Європейської правди».

До згаданої суми входять, серед іншого, кошти багаторічного фонду Європейського Союзу на суму до 50 мільярдів євро, 1,3 мільярда доларів, які пообіцяли виділити Сполучені Штати, й 3 мільярди доларів кредитних гарантій з боку Великої Британії.

Своєю чергою Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року, а Франція анонсувала надання Україні ще 40 млн євро допомоги для невідкладної відбудови у 2023 році.

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«Міжвідомча платформа координації донорської допомоги Україні продовжить підтримувати узгодження зобов’язань донорів із пріоритетами раннього відновлення та реформ», — зазначається в заяві.

Крім того, майже 500 компаній з 42 країн світу з загальною вартістю активів понад 5,2 трильйона доларів США та 21 сектору економіки вже підписали так званий Український бізнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взявши на себе зобов’язання підтримати відновлення та реконструкцію України.

«Компанії з усього світу погодилися співпрацювати з Україною, щоб допомогти реалізувати її величезний потенціал у пріоритетних секторах, зокрема енергетики, технологій, інфраструктури та фінансів, а також застосувати свій досвід у розвитку приватного сектору України», — йдеться в заяві.

Довідка Finance.ua:

21−22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України;

вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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