Єврокомісія запропонувала країнам ЄС покрити 45% дефіциту України до 2027 року — Finance.ua
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Єврокомісія запропонувала країнам ЄС покрити 45% дефіциту України до 2027 року

Казна та Політика
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До 2027 року Україна повинна покрити 110 млрд євро. Країнам ЄС запропоновано «взяти на себе» 45% від розриву.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час Конференції з питань відновлення України.
Як відзначила президент Єврокомісії, Європейський союз бажає поєднати українські реформи з європейськими інвестиціями. На кожен крок України назустріч союзу — ЄС повинен зробити крок у відповідь.
«Вчора Європейська комісія запропонувала створити новий Інструмент для України в межах бюджету Європейського союзу. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року», — відзначила фон дер Ляєн.
Інструмент фінансуватиметься трьома способами:
  • за рахунок грантів з бюджету ЄС;
  • за рахунок позик, залучених на ринках капіталу;
  • за рахунок надходжень від заморожених російських активів.
«До 2027 року фіскальний дефіцит України становить близько 60 мільярдів євро. Потреба у швидкому відновленні становить близько 50 мільярдів євро. Це становить загалом 110 мільярдів євро до 2027 року, які не покриті. Тому вчора я запропонувала країнам ЄС покрити 45% цього розриву — загалом це 50 мільярдів євро для України», — розповіла Урсула фон дер Ляєн.
У Лондоні відбувається конференція, присвячена відновленню України. У заході беруть участь понад тисяча представників з 61 країни, включаючи високопосадовців, представників неурядових організацій, бізнес-лідерів і підприємців.
Серед виступаючих на конференції присутні президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США, Ентоні Блінкен, президент України, Володимир Зеленський, голова уряду України, Денис Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак.
Під час конференції обговорюються реформи, необхідні для післявоєнного відновлення України, стимулювання торгівлі та інвестицій, а також відновлення людського капіталу. Окрема увага приділяється енергетичному відновленню країни та розмінуванню.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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