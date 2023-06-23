Як отримати 14 тисяч грн на відпочинок дітей — відповідь Мінсоцполітики (інфографіка)
Ще 1 червня уряд запустив програму монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку за принципом «гроші ходять за дитиною».
Про це повідомляє Мінсоцполітики.
«Ми змінюємо механізм і систему надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.Відтепер держава виплачуватиме батькам кошти, на які ті зможуть самостійно придбати путівку для дитини у табір оздоровлення і відпочинку», — сказано в повідомленні.
Як отримати кошти
Щоб отримати кошти, батькам (або особам яка його/її замінює) достатньо відкритки спеціальну картку в «ПриватБанк», на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину.
Далі - обрати табір в карпатському регіоні з переліку закладів вищої категорії і придбати путівку.
Наразі батьки можуть самостійно перевірити себе у переліку отримувачів коштів, а також обрати та забронювати путівку до закладу оздоровлення та відпочинку за посиланням.
Хто отримає
До Переліку отримувачів послуги входять сім'ї з дітьми, що мають соціальний статус «діти з інвалідністю» або «діти з багатодітних сімей» віком 7−18 років з числа малозабезпечених, що проживають у одній з областей:
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська.
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