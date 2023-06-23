НБУ уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки регулятора — Finance.ua

НБУ уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки регулятора Сьогодні 16:06 — Валюта

НБУ уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки регулятора

Національний банк України уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки НБУ та проведення операцій з ними в особливий період. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Навіщо це? Це зумовлено необхідністю врахувати практичні аспекти застосування вимог до організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.

Що змінилося?

Зокрема, регулятор:

зобов’язав уповноважені банки надавати Національному банку у визначені терміни оновлену інформацію стосовно переліку керівних осіб підрозділів, які відповідно до покладених обов’язків здійснюють контроль і несуть відповідальність за збереження запасів готівки НБУ в сховищах, у разі зміни таких осіб;

визначив дії уповноважених банків у частині контролю залишків банкнот і монет на зберіганні та інформування Національного банку стосовно організації роботи з запасами готівки НБУ на зберіганні в регіонах;

визначив порядок взаємодії Національного банку з уповноваженими банками в разі відключення підсистеми «Проведення операцій з питань передавання запасів готівки Національного банку України на зберігання до уповноважених банків» Системи автоматизації готівкового обігу (САГО).

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Крім того, Національний банк змінив назву ліцензії, що видається юридичним особам, які надають банкам послуги з інкасації та здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки (відповідно до змін до Закону України «Про Національний банк України», унесених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ, що вводяться в дію з 1 січні 2024 року).

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