НБУ уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки регулятора — Finance.ua
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НБУ уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки регулятора

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НБУ уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки регулятора
НБУ уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки регулятора
Національний банк України уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки НБУ та проведення операцій з ними в особливий період. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Навіщо це? Це зумовлено необхідністю врахувати практичні аспекти застосування вимог до організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.

Що змінилося?

Зокрема, регулятор:
  • зобов’язав уповноважені банки надавати Національному банку у визначені терміни оновлену інформацію стосовно переліку керівних осіб підрозділів, які відповідно до покладених обов’язків здійснюють контроль і несуть відповідальність за збереження запасів готівки НБУ в сховищах, у разі зміни таких осіб;
  • визначив дії уповноважених банків у частині контролю залишків банкнот і монет на зберіганні та інформування Національного банку стосовно організації роботи з запасами готівки НБУ на зберіганні в регіонах;
  • визначив порядок взаємодії Національного банку з уповноваженими банками в разі відключення підсистеми «Проведення операцій з питань передавання запасів готівки Національного банку України на зберігання до уповноважених банків» Системи автоматизації готівкового обігу (САГО).
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Крім того, Національний банк змінив назву ліцензії, що видається юридичним особам, які надають банкам послуги з інкасації та здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки (відповідно до змін до Закону України «Про Національний банк України», унесених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ, що вводяться в дію з 1 січні 2024 року).
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За матеріалами:
Finance.ua
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