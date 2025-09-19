0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: 19-й пакет санкцій, обмеження доступу до публічних реєстрів, QR-код НБУ для обміну реквізитами

31
У п’ятницю, 19 вересня, фон дер Ляєн представила 19-й пакет санкцій для росії, а Україна оцінила потребу у фінансуванні нової програми з МВФ.
19-й пакет санкцій для росії.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 19-ий пакет санкцій проти росії. Нові санкції запроваджені проти енергетики, банків та криптовалюти.
Потреба у фінансуванні нової програми з МВФ.
Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у $150−170 млрд. Переговори щодо цієї програми розпочалися у вересні.
Бюджет Пенсійного фонду-2025.
Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2025 рік. Загальні доходи фонду визначено на рівні 1 025,2 млрд грн. Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік є збалансованим.
Рік великої приватизації.
У 2024 році в системі «Прозорро.Продажі» відновили електронні аукціони з продажу об’єктів великої приватизації. За перший рік держава отримала понад 8,9 млрд грн. Як повідомляє Прозорро.Продажі, 1-м об’єктом став київський готель «Україна».
Обмеження доступу до публічних реєстрів.
Резонансний закон, що обмежує доступ до інформації з публічних реєстрів, офіційно набув чинності. У картці законопроєкту № 11533 вказано, що президент Володимир Зеленський підписав документ 17 вересня. Детально, про що там — за посиланням.
Резолюція з вимогою негайної деокупації ЗАЕС.
69 Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени, закликає рф до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль української влади.
25 іноземних компаній планують виробляти зброю.
Україна розширює співпрацю з міжнародними виробниками озброєння. Наразі 25 іноземних компаній, серед яких світові лідери оборонної промисловості, перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні.
QR-код НБУ для обміну реквізитами.
Від 1 листопада 2025 року набувають чинності оновлені Правила формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитового та миттєвого кредитового переказу. У платіжних застосунках надавачів платіжних послуг (банків) такі перекази найчастіше називають перекази або платежі на рахунок/IBAN/за реквізитами.
Гривневі депозити стають популярними.
Сповільнення інфляції та відповідна «реакція» Нацбанку, який залишив облікову ставку та інші монетарні інструменти без змін, є хорошим для приводом для депозитів, адже дохідність вкладів опосередковано зростає.
  • До речі, українці зберігають у банках удвічі більше грошей, ніж позичають.
  • Водночас банки знову віддадуть половину прибутку в держбюджет.
Як змінився ринок IT для джунів.
Раніше найбільше шукали інтернів-розробників, зараз — маркетологів, і спеціалістів із продажу. А категорія сапорту найменше постраждала від падіння через повномасштабну війну.
😉У новому матеріалі Finance.ua розповідає, які зарплати отримують українці в Європі, де платять найбільше та які спеціальності зараз найбільш популярні.

👛Зарплати українців у Європі: скільки отримують

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems