День фінансів: 19-й пакет санкцій, обмеження доступу до публічних реєстрів, QR-код НБУ для обміну реквізитами

У п’ятницю, 19 вересня, фон дер Ляєн представила 19-й пакет санкцій для росії, а Україна оцінила потребу у фінансуванні нової програми з МВФ.

19-й пакет санкцій для росії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 19-ий пакет санкцій проти росії. Нові санкції запроваджені проти енергетики, банків та криптовалюти.

Потреба у фінансуванні нової програми з МВФ.

Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у $150−170 млрд. Переговори щодо цієї програми розпочалися у вересні.

Бюджет Пенсійного фонду-2025.

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2025 рік. Загальні доходи фонду визначено на рівні 1 025,2 млрд грн. Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік є збалансованим.

Рік великої приватизації.

У 2024 році в системі «Прозорро.Продажі» відновили електронні аукціони з продажу об’єктів великої приватизації. За перший рік держава отримала понад 8,9 млрд грн. Як повідомляє Прозорро.Продажі, 1-м об’єктом став київський готель «Україна».

Обмеження доступу до публічних реєстрів.

Резонансний закон, що обмежує доступ до інформації з публічних реєстрів, офіційно набув чинності. У картці законопроєкту № 11533 вказано, що президент Володимир Зеленський підписав документ 17 вересня. Детально, про що там — за посиланням.

Резолюція з вимогою негайної деокупації ЗАЕС.

69 Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени, закликає рф до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль української влади.

25 іноземних компаній планують виробляти зброю.

Україна розширює співпрацю з міжнародними виробниками озброєння. Наразі 25 іноземних компаній, серед яких світові лідери оборонної промисловості, перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні.

До речі, міністр фінансів допустив нове збільшення бюджету для сектору оборони.

QR-код НБУ для обміну реквізитами.

Від 1 листопада 2025 року набувають чинності оновлені Правила формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитового та миттєвого кредитового переказу. У платіжних застосунках надавачів платіжних послуг (банків) такі перекази найчастіше називають перекази або платежі на рахунок/IBAN/за реквізитами.

Гривневі депозити стають популярними.

Сповільнення інфляції та відповідна «реакція» Нацбанку, який залишив облікову ставку та інші монетарні інструменти без змін, є хорошим для приводом для депозитів, адже дохідність вкладів опосередковано зростає.

До речі, українці зберігають у банках удвічі більше грошей, ніж позичають.

Водночас банки знову віддадуть половину прибутку в держбюджет.

Як змінився ринок IT для джунів.

Раніше найбільше шукали інтернів-розробників, зараз — маркетологів, і спеціалістів із продажу. А категорія сапорту найменше постраждала від падіння через повномасштабну війну.

