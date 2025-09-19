0 800 307 555
укр
Notion запускає ШІ-агентів для аналізу даних та автоматизації завдань

Технології&Авто
Сервіс для ведення нотаток Notion оголосив про запуск свого першого ШІ-агента. Він використовуватиме всі сторінки та бази даних користувача як контекст, автоматично генеруючи нотатки та аналіз для зустрічей, звіти з оцінки конкурентів і сторінки для зворотного зв’язку.
Компанія заявила, що агент може створювати сторінки та бази даних, а також оновлювати їх новими даними, властивостями чи способами відображення, пише TechCrunch.
Користувачі також можуть запускати агентів Notion з інших платформ, що пов’язані з сервісом. Наприклад, можна попросити агента Notion створити інформаційну панель для відстеження помилок, використовуючи різні джерела, зокрема Slack, електронну пошту та Google Drive.
Анонсований агент базується на Notion AI, вже наявній функції, яка могла шукати або узагальнювати контент. Але новий агент здатний вирішувати складніші багатоетапні завдання, використовуючи можливості агентного ШІ. Компанія заявила, що поточна версія агента може виконувати завдання, яке триває до 20 хвилин на сотнях сторінок.
Користувачі можуть налаштувати сторінку «профілю» для агента, щоб він дотримувався інструкцій щодо посилання на джерела, стилю оформлення, а також місця оновлення завдань та кінцевих результатів. Також можна буде попросити агента «запам'ятовувати» ключові моменти, коли люди їх використовують. Ці «спогади» будуть зберігатися на сторінці профілю, і користувачі зможуть їх редагувати.
Наразі ці дії потрібно запускати вручну. Проте Notion повідомила, що незабаром з’явиться можливість створювати індивідуальні агенти, які працюватимуть за розкладом або за певними тригерами. Компанія також випустить бібліотеку шаблонів для агентів, де можна буде обрати готові промпти, що підійдуть для вашого завдання.
За матеріалами:
dev.ua
