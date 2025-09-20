Продажі електромобілів в Китаї сповільнили зростання
У серпні глобальні продажі електромобілів та плагін-гібридів збільшились на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали близько 1,7 млн од. Однак це є найнижчим показником зростання з січня.
Про це пише «Укравтопром».
Китай, на який припадає понад половини світового обсягу продажів електромобілів, сповільнився до 6% зростання (проти 36% середньомісячного показника у І півріччі поточного року).
Водночас в Європі продажі зросли на 48% до ~283 453 од., в Північній Америці — на 13% до 201 255 од., а в решті світу — на 56% до понад 144 280 од.
Нагадаємо, у серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. електромобілів (BEV), що на 13% більше, ніж у липні 2025 року.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
- BYD Song Plus EV — 358 од.;
- Volkswagen ID. UNYX — 206 од.;
- Honda eNS1 — 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 154 од.;
- Audi Q4 e-tron — 109 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y — 827 од.;
- Tesla Model 3 — 651 од.;
- Nissan Leaf — 562 од.;
- Kia Niro EV — 367 од.;
- Renault Zoe — 263 од.
