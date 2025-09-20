Як змінилися ціни на зарядку електрокарів у вересні Сьогодні 18:23 — Технології&Авто

Як змінилися ціни на зарядку електрокарів у вересні

Попри вересневе підвищення тарифів на розподіл електроенергії, ціни на більшості електрозаправках залишилися без змін. Лише один із операторів додав 1 грн за швидке DC-заряджання, тоді як інший навіть знизив вартість — на 1,50 грн для AC-порту та на 1,91 грн для DC.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Скільки коштує зарядити електромобіль у вересні на мережевих ЕЗС

Фахівці зауважують, частіше на придорожніх ЕЗС тарифи вищі, тоді як доступніші ціни можна знайти на зарядках, розташованих на паркінгах готелів, ТРЦ, ресторанів тощо.

За підрахунками, середня ціна кіловат-години у вересні становила:

15,27 грн для «повільних» AC-портів (-0,25 грн порівняно з серпнем);

17,77 грн для «швидкісних» DC-портів (-0,15 грн).

Найбільш економний варіант для власників електромобілів — домашнє заряджання, особливо з двозонним лічильником.

Хоча це й повільно (у кращому разі до 100…150 км за ніч при віддачі у 3 кВт), але й найменш затратно — приблизно як за порцію кави у кіоску.

Електромобіль із витратою 20 кВт·год на 100 км обійдеться власнику у:

43 грн при заряджанні від домашньої розетки за нічним тарифом;

86 грн за звичайним побутовим тарифом;

305 грн на AC-станції;

355 грн на DC-станції.

Водночас для авто з бензиновим двигуном витрати вищі — близько 590 грн за 100 км (за умови споживання 10 л/100 км).

«Заряджати машину на ЕЗС дорожче, однак тут платимо за швидкість (орієнтовно від 20 хв до 1 год до „повного“), та можливість здійснення міжобласних поїздок, або й локальних, для тих, хто не має можливості користуватися домашньою розеткою, але вже встиг зрозуміти що переваги електромобіля не лише у його економності», — додали фахівці.

Нагадаємо, як йдеться у роз’ясненні від ГСЦ МВС, транспортні засоби, що мають виключно електричний двигун, під час державної реєстрації у сервісних центрах МВС отримують «зелені» номерні знаки.

Такі номери мають відповідне забарвлення: символи нанесені зеленим кольором, щоб візуально відрізняти електротранспорт на дорогах.

До таких транспортних засобів належать: електромобілі та інші транспортні засоби без двигуна внутрішнього згоряння, що працюють виключно на електриці.

Інститут досліджень авторинку

