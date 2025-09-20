Toyota планує випускати електричні Land Cruiser та RAV4 у США
Компанія Toyota змінює виробництво у США: замість седана Lexus ES, який 10 років випускали у Кентуккі, там почнуть збирати два нові електричні позашляховики.
Анонімне джерело повідомило Reuters, що мова йде про електричні версії RAV4 та Land Cruiser.
У самій Toyota офіційно не назвали моделі, але підтвердили, що в Кентуккі випускатимуть два електрокари з трьома рядами сидінь.
Паралельно компанія розширить виробництво Grand Highlander на іншій частині заводу в Індіані, адже попит на бензинову трирядну модель залишається високим.
У цьому ж штаті Toyota збирає Lexus TX, а після перенесення випуску Lexus ES до Японії це буде єдиний Lexus, який виробляють у США.
Популярні кросовери NX та RX виготовляють у Канаді, інші моделі Lexus — у Японії.
Плани компанії
Toyota довго робила ставку на гібриди, що виявилося успішним, але тепер активніше розширює електролінійку.
До 2027 року компанія планує мати сім електромоделей у США. У 2026-му очікуються три новинки — CH-R, BZ та BZ Woodland (чотири, якщо враховувати Lexus RZ).
Модель CH-R стала першою, де Toyota використала стару бензинову назву для електрокара. Наступний крок — випуск Lexus ES з бензиновим та електричним двигуном.
Перехід на електричні RAV4 та Land Cruiser стане ще важливішим кроком, адже ці авто — серед найпопулярніших у світі та в історії марки.
