Packard повертається на ринок: представлено дебютну модель (фото)

Знаменита преміальна марка Packard повертається після 67 років відсутності на ринку. Першою моделлю відродженого автовиробника стане авангардний представницький седан Excellence із двигуном W12.
Про це повідомляє сайт Autoweek.
Packard випускав автомобілі у США, проте седан Excellence розробило ательє JB Classic & Bespoke з нідерландського міста Бодегравен. Його виготовили на замовлення анонімного клієнта і можуть випускати невеликими серіями.
Назву для моделі обрали недарма, адже у 50-х готували до виходу на ринок седан Packard Excellence, створений разом із французькою компанією Facel Vega, проте через банкрутство виробника цього не сталося.
5,3-метровий седан Packard Excellence збудований на платформі Bentley Flying Spur, проте зовні зовсім не схожий на модель-донор. Авто вирізняється оригінальним неокласичним дизайном із широкою решіткою радіатора та вертикальними фарами. Задні двері відкриваються проти руху.
Салон Bentley Flying Spur залишився без змін. В оздобленні використано шкіру та дерево.
Силовий агрегат також запозичили в Bentley. 6,0-літровий W12 твін-турбо на 635 сил працює в парі з 8-ступінчастим роботом.
Марка Packard існувала з 1899 по 1958 рік та випускала дорогі представницькі моделі. У 1916 році вона представила першу у світі 12-циліндрову модель — Packard Twin Six. Саме таке авто було в гетьмана Павла Скоропадського. Серед інших власників Packard — Йосип Сталін, пілот Чарльз Ліндберг та актор Кларк Гейбл.
За матеріалами:
Фокус
Авто
