Ford готує новий кросовер, який замінить Focus у Європі Сьогодні 06:05

Ford планує масштабну перебудову своєї стратегії в Європі, і ключовим елементом стане новий середньорозмірний кросовер, який вийде у 2027 році та фактично замінить Focus.

Про це повідомляє Autocar.

Яким буде автомобіль

Автомобіль вироблятимуть в Іспанії на заводі у Валенсії з річною потужністю у 300 тисяч машин, і він має стати однією з наймасовіших моделей бренду на глобальному ринку.

Новинка не замінить Kuga, а вийде окремою моделлю з «мультиенергетичними» силовими установками: бензиново-гібридною та повністю електричною.

Для зниження витрат кросовер матиме схожі розміри з Kuga та використовуватиме спільні компоненти.

Очікується, що авто базуватиметься на платформі C2, яка раніше лягла в основу нинішнього покоління Focus, і вперше отримає можливість встановлення електроприводу.

Скільки коштуватиме новинка

Нова модель стане важливим кроком у відновленні позицій Ford у Європі. Після зняття з виробництва Fiesta у 2023 році та запланованого закриття заводу в Саарлуїс, де випускали Focus, середня ціна лінійки Ford у Європі зросла рекордно.

Випуск доступнішого кросовера допоможе компанії повернутися до боротьби за обсяги продажів і водночас зменшити середні викиди.

Очікується, що стартова ціна новинки буде значно нижчою за £40 тисяч, які коштують електричні Explorer і Capri, і складе приблизно середину між ними та новим Puma Gen-E (£26 тисяч).

Виконавчий голова компанії Білл Форд визнав, що швидкий перехід до повної електрифікації виявився передчасним: попит на електрокари в Європі виявився нижчим, ніж очікували регулятори.

Тому Ford робить ставку на поєднання ДВЗ та електричних силових агрегатів, щоб гнучкіше реагувати на ринкові умови.

Назва моделі поки не підтверджена, але Ford не виключає повернення історичних шильдиків на кшталт Focus, Zephyr чи Granada.

