0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford готує новий кросовер, який замінить Focus у Європі

Технології&Авто
34
Ford готує новий кросовер, який замінить Focus у Європі
Ford готує новий кросовер, який замінить Focus у Європі
Ford планує масштабну перебудову своєї стратегії в Європі, і ключовим елементом стане новий середньорозмірний кросовер, який вийде у 2027 році та фактично замінить Focus.
Про це повідомляє Autocar.

Яким буде автомобіль

Автомобіль вироблятимуть в Іспанії на заводі у Валенсії з річною потужністю у 300 тисяч машин, і він має стати однією з наймасовіших моделей бренду на глобальному ринку.
Читайте також
Новинка не замінить Kuga, а вийде окремою моделлю з «мультиенергетичними» силовими установками: бензиново-гібридною та повністю електричною.
Для зниження витрат кросовер матиме схожі розміри з Kuga та використовуватиме спільні компоненти.
Очікується, що авто базуватиметься на платформі C2, яка раніше лягла в основу нинішнього покоління Focus, і вперше отримає можливість встановлення електроприводу.

Скільки коштуватиме новинка

Нова модель стане важливим кроком у відновленні позицій Ford у Європі. Після зняття з виробництва Fiesta у 2023 році та запланованого закриття заводу в Саарлуїс, де випускали Focus, середня ціна лінійки Ford у Європі зросла рекордно.
Читайте також
Випуск доступнішого кросовера допоможе компанії повернутися до боротьби за обсяги продажів і водночас зменшити середні викиди.
Очікується, що стартова ціна новинки буде значно нижчою за £40 тисяч, які коштують електричні Explorer і Capri, і складе приблизно середину між ними та новим Puma Gen-E (£26 тисяч).
Виконавчий голова компанії Білл Форд визнав, що швидкий перехід до повної електрифікації виявився передчасним: попит на електрокари в Європі виявився нижчим, ніж очікували регулятори.
Тому Ford робить ставку на поєднання ДВЗ та електричних силових агрегатів, щоб гнучкіше реагувати на ринкові умови.
Назва моделі поки не підтверджена, але Ford не виключає повернення історичних шильдиків на кшталт Focus, Zephyr чи Granada.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems