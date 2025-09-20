0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 недорогих автомобілів преміум-класу

Технології&Авто
25
ТОП-10 недорогих автомобілів преміум-класу
ТОП-10 недорогих автомобілів преміум-класу
Люксові автомобілі залишаються розкішшю для багатьох простих людей. Проте на вторинному ринку можна знайти багато моделей, які мають доволі скромний цінник.
У What Car? назвали 10 найкращих розкішних автомобілів з пробігом, які можна купити на вторинному ринку у Великій Британії менш ніж за 10 000 фунтів стерлінгів (близько 13 550 доларів).

Лідер рейтингу

Найкращим недорогим преміальним автомобілем із пробігом визнали BMW 5 Series у кузовах F10/F11. Ця модель випускалася з 2010 по 2017 рік.
За словами експертів, BMW 5 Series за свою ціну пропонує доволі високий рівень комфорту, а також приємну керованість.
Також водіїв порадує багате оснащення моделі, але не в базовій комплектації.
ТОП-10 недорогих автомобілів преміум-класу
Головними плюсами BMW 5 Series назвали комфортну підвіску, приємну керованість і низькі експлуатаційні витрати. Окремо експерти згадали зручну мультимедійну систему.
У виданні попередили, що BMW 5 Series поступається деяким конкурентам за надійністю. Проте якісне і своєчасне обслуговування може знизити ймовірність виникнення проблем.
ТОП-10 найкращих недорогих розкішних автомобілів з пробігом:
  1. BMW 5 Series
  2. Mercedes-Benz S-Class
  3. Jaguar XJ
  4. Mercedes-Benz E-Class
  5. Audi A6
  6. Jaguar XF
  7. Audi Q7
  8. BMW X5
  9. Volkswagen Touareg
  10. Land Rover Range Rover
За матеріалами:
УНІАН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems