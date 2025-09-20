ТОП-10 недорогих автомобілів преміум-класу
Люксові автомобілі залишаються розкішшю для багатьох простих людей. Проте на вторинному ринку можна знайти багато моделей, які мають доволі скромний цінник.
У What Car? назвали 10 найкращих розкішних автомобілів з пробігом, які можна купити на вторинному ринку у Великій Британії менш ніж за 10 000 фунтів стерлінгів (близько 13 550 доларів).
Лідер рейтингу
Найкращим недорогим преміальним автомобілем із пробігом визнали BMW 5 Series у кузовах F10/F11. Ця модель випускалася з 2010 по 2017 рік.
За словами експертів, BMW 5 Series за свою ціну пропонує доволі високий рівень комфорту, а також приємну керованість.
Також водіїв порадує багате оснащення моделі, але не в базовій комплектації.
Головними плюсами BMW 5 Series назвали комфортну підвіску, приємну керованість і низькі експлуатаційні витрати. Окремо експерти згадали зручну мультимедійну систему.
У виданні попередили, що BMW 5 Series поступається деяким конкурентам за надійністю. Проте якісне і своєчасне обслуговування може знизити ймовірність виникнення проблем.
ТОП-10 найкращих недорогих розкішних автомобілів з пробігом:
- BMW 5 Series
- Mercedes-Benz S-Class
- Jaguar XJ
- Mercedes-Benz E-Class
- Audi A6
- Jaguar XF
- Audi Q7
- BMW X5
- Volkswagen Touareg
- Land Rover Range Rover
Поділитися новиною
Також за темою
Toyota планує випускати електричні Land Cruiser та RAV4 у США
ТОП-10 недорогих автомобілів преміум-класу
Продажі електромобілів в Китаї сповільнили зростання
Anker представила бездротові навушники з ШІ та перекладом
Notion запускає ШІ-агентів для аналізу даних та автоматизації завдань
Імпорт електромобілів подвоївся: у серпні в Україну ввезено понад 9 тисяч авто — Митна служба