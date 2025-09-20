ТОП-10 недорогих автомобілів преміум-класу Сьогодні 03:09 — Технології&Авто

Люксові автомобілі залишаються розкішшю для багатьох простих людей. Проте на вторинному ринку можна знайти багато моделей, які мають доволі скромний цінник.

У What Car? назвали 10 найкращих розкішних автомобілів з пробігом, які можна купити на вторинному ринку у Великій Британії менш ніж за 10 000 фунтів стерлінгів (близько 13 550 доларів).

Лідер рейтингу

Найкращим недорогим преміальним автомобілем із пробігом визнали BMW 5 Series у кузовах F10/F11. Ця модель випускалася з 2010 по 2017 рік.

За словами експертів, BMW 5 Series за свою ціну пропонує доволі високий рівень комфорту, а також приємну керованість.

Також водіїв порадує багате оснащення моделі, але не в базовій комплектації.

Головними плюсами BMW 5 Series назвали комфортну підвіску, приємну керованість і низькі експлуатаційні витрати. Окремо експерти згадали зручну мультимедійну систему.

У виданні попередили, що BMW 5 Series поступається деяким конкурентам за надійністю. Проте якісне і своєчасне обслуговування може знизити ймовірність виникнення проблем.

ТОП-10 найкращих недорогих розкішних автомобілів з пробігом:

BMW 5 Series Mercedes-Benz S-Class Jaguar XJ Mercedes-Benz E-Class Audi A6 Jaguar XF Audi Q7 BMW X5 Volkswagen Touareg Land Rover Range Rover

