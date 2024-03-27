День фінансів: $1,5 млрд від Світового банку, нові послуги в «Дії», держборг України — Finance.ua

День фінансів: $1,5 млрд від Світового банку, нові послуги в «Дії», держборг України Сьогодні 17:50

Середа, 27 березня. Нацбанк розглядає варіант прив’язки гривні до євро замість долара, а Пенсійний фонд пояснює, чому індексація розчарувала українців.

$1,5 млрд від Світового банку. Рада директорів Світового банку Рада директорів Світового банку схвалила позику на підтримку політики розвитку «Основи зростання» обсягом $1,5 млрд. Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету.

$10,2 млрд від партнерів. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, у першому кварталі 2024 року Україна планує отримати майжевід партнерів.

брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити 10−15 млрд доларів, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300−400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації. Водночас за словами заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка,від міжнародних партнерів наступного року може становити 10−15 млрд доларів, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300−400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.

Держборг України. Міністерство фінансів Міністерство фінансів повідомляє , що державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або 143,69 млрд доларів. Протягом лютого 2024 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 2,03 млрд гривень та скоротилася на 1,21 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Прив’язка гривні до євро замість долара. У Національному банку У Національному банку припускають , що в недалекому майбутньому постане питання про прив’язку курсу гривні до євро замість долара, оскільки в Україні зростає частка валютних угод в євро.

гривня втратила близько 2,9% відносно долара та 1,9% відносно євро. Окрім дій Національного банку, на курс впливають ситуативні та психологічні фактори. Як повідомив повідомив ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин, за останні два тижніблизько 2,9% відносно долара та 1,9% відносно євро. Окрім дій Національного банку, на курс впливають ситуативні та психологічні фактори.

інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків. Також Нацбанк доробив і повторно оприлюднив до обговорення зміни щодо організаціїта перевезення валютних цінностей банків.

Кешбек «Купуй українське». Програма кешбеку «Купуй українське», спрямована на підтримку вітчизняних виробників, Програма кешбеку «Купуй українське», спрямована на підтримку вітчизняних виробників, може запрацювати вже на початку липня цього року. Державному бюджету вона коштуватиме близько 20 млрд гривень на рік. Попередньо планується, що кошти повертатимуть на віртуальну банківську картку, а витратити їх можна буде лише на товари, вироблені в Україні.

Реєстр збитків від агресії рф. Реєстр збитків унаслідок російської агресії 2 квітня 2024 року офіційно Реєстр збитків унаслідок російської агресії 2 квітня 2024 року офіційно відкриє процес подання заяв щодо відшкодування завданої шкоди, збитків або травм, спричинених російською агресією проти України.

Доплати у 100 грн. В Україні закінчилась виплата пенсій за поточний місяць. Однак після довгоочікуваного підвищення пенсій багато пенсіонерів залишились невдоволені тими сумами, які вони отримали. Мовляв, де обіцяні урядом 8% індексації, якщо насправді додали менше, а то й зовсім нічого. Як так вийшло, В Україні закінчилась виплата пенсій за поточний місяць. Однак після довгоочікуваного підвищення пенсій багато пенсіонерів залишились невдоволені тими сумами, які вони отримали. Мовляв, де обіцяні урядом 8% індексації, якщо насправді додали менше, а то й зовсім нічого. Як так вийшло, пояснили в Пенсійному фонді.

Нові послуги в «Дії». У застосунку «Дія» вже найближчим часом У застосунку «Дія» вже найближчим часом запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями. Також у планах послуги для ветеранів. Крім того, Мінцифри працює над запуском послуги одруження онлайн. Незабаром у застосунку може зʼявитися ще й можливість розмитнення авто.

Кабінет пацієнта — це добре, але навіть якщо ви не маєте хронічних захворювань, аптечка завжди повинна бути у вашому домі. Порізи, опіки, розлади травлення, перепади тиску… На жаль, від цього не застрахований ніхто. Як зібрати домашню аптечку, скільки це коштує та чого категорично не можна робити — Finance.ua разом з мережею аптек АНЦ розповідає в новій статті:

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