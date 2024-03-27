Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у першому кварталі цього року: розрахунки Гетманцева — Finance.ua
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Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у першому кварталі цього року: розрахунки Гетманцева

Казна та Політика
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Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у першому кварталі цього року: розрахунки Гетманцева
Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у першому кварталі цього року: розрахунки Гетманцева
У першому кварталі 2024 року Україна планує отримати майже $10,2 млрд від партнерів.
Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.
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«У першому кварталі Україна отримає майже 10,2 млрд дол. зовнішнього фінансування, в т. ч. рекордні 9 млрд дол. у березні», — сказано в повідомленні.

У першому кварталі Україна отримає:

  • $4,88 млрд від ЄС (Ukraine Facility);
  • $1,5 млрд від Світового банку (Development policy loan, DPL);
  • $1,47 млрд від Канади (на адміністративний рахунок МВФ);
  • $0,88 млрд четвертий транш від МВФ (EFF);
  • $0,23 млрд від Японії (проект Світового банку на підтримку відновлення с/г).
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«Виходячи із очікуваних надходжень у квітні-травні, насамперед від ЄС (1,5 млрд євро 2-го траншу у квітні при виконанні певних умов і 1,9 млрд євро безумовного фінансування у травні після юридичного вступу в силу Ukraine Facility), Україна гарантовано закриває левову частку потреби у зовнішньому бюджетному фінансуванні на першу половину року. Ці кошти підтримають першочергові невійськові бюджетні видатки та міжнародні резерви», — зазначив нардеп.

Які надходження Україна очікує отримати до кінця 2024 року:

  • продовження реструктуризації за комерційним зовнішнім боргом у першій половині року (це дасть змогу зекономити $4,5 млрд на боргових платежах, що зараз включені у периметр бюджету-2024);
  • надходження 3 і 4 траншів за Ukraine Facility (відповідно у 3 і 4 кварталі у разі виконання умов програми і позитивної оцінки ЄС);
  • 5−7 транші за програмою МВФ ($2,3 млрд у липні, по $2,1 млрд у вересні та грудні у разі схвалення переглядів програми).
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«Зрозуміло, що без американської допомоги у сумі $10 млрд нам буде важко пройти другу половину року. Є обґрунтовані сподівання, що після затвердження постійного бюджету США до 30 вересня 2024 року Палата представників Конгресу вже у квітні повернеться до голосування за пакет допомоги Україні. Отримання допомоги залишається базовим сценарієм на цей рік», — пояснив Гетманцев.

Використання прибутків від заморожених активів рф

«Розраховуємо найближчим часом на остаточне рішення ЄС щодо використання прибутків від заморожених суверенних російських активів (поки за останніми ініціативами 90% траншу у 3 млрд євро у 2024 році піде у Фонд миру на військову допомогу) + більш детальних дискусій щодо перспектив використання таких активів на потреби України, в т. ч. на відновлення і фінансування бюджету», — додав голова Комітету.
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Нагадаємо, у вівторок, 26 березня, Рада директорів Світового банку схвалила позику на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) обсягом $1,5 млрд.
Україна в 2024 році потребує щонайменше 37 млрд доларів фінансової допомоги.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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