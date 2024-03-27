Брак міжнародної фіндопомоги у 2025 році може становити до 15 мільярдів доларів — Finance.ua
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Брак міжнародної фіндопомоги у 2025 році може становити до 15 мільярдів доларів

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Брак міжнародної фіндопомоги у 2025 році може становити до 15 мільярдів доларів
Брак міжнародної фіндопомоги у 2025 році може становити до 15 мільярдів доларів
Брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити 10−15 млрд доларів, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300−400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.
Такою оцінкою поділився заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
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«Повертаючись до викликів, наступного року, найімовірніше, різниця між необхідним і наявним міжнародним фінансуванням буде в 10−15 млрд доларів, яких не вистачатиме», — сказав він.
Чиновник наголосив на важливості підтримки бізнесу у зв’язку із перспективою недоотримання макрофінансової допомоги до бюджету.

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«Я це згадав не для того, щоб нагнати, напевно, якийсь страх, а для того, щоб у всіх нас було чітке розуміння, що підтримка бізнесу цього року є умовою виживання наступного. І, на жаль, бачачи цифри бюджету, я розумію, що нам уже не вистачає 300−400 мільярдів (грн) без додаткової мобілізації. Це теж факт», — зазначив нардеп.

Довідка Finance.ua:

  • цьогоріч очікується, що Україна отримає 5,4 млрд доларів від МВФ, ця допомога надходитиме протягом 2024 року кількома траншами;
  • при цьому перерва у роботі Конгресу США та зволікання з розглядом питання про допомогу Києву ніяк не вплине на бюджет України, тому що у березні будуть рекордні надходження до казни;
  • надалі Україна проситиме країни-члени «Великої сімки» збільшити розмір внесків для допомоги Києву, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Але, скоріше за все, гроші від США будуть.
За матеріалами:
Економічна Правда
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