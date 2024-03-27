Україна отримає $1,5 млрд від Світового банку — Finance.ua

Україна отримає $1,5 млрд від Світового банку Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Україна отримає $1,5 млрд від Світового банку

У вівторок, 26 березня, Рада директорів Світового банку схвалила позику на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) обсягом $1,5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Куди спрямують кошти

Кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку обсягом $984 млн та під гарантію Великої Британії на суму $516 млн.

Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету.

Читайте також Брак міжнародної фіндопомоги у 2025 році може становити до 15 мільярдів доларів

«Світовий банк, Японія та Велика Британія є ключовими партнерами України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення. З огляду на виклики, спричинені широкомасштабною збройною агресією росії, забезпечення потреб наших громадян є пріоритетом українського уряду», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Очікується, що кошти надійдуть до Держбюджету України вже до кінця березня цього року.

Деталі проєкту

З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України в рамках позики DPL2024 на найближчі роки, з японських коштів Угодою про позику DPL передбачена капіталізація відсотків у сумі $99,54 млн.

Проєкт DPL — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Головні напрями реформ стосувалися:

вдосконалення корпоративного управління;

стимулювання відновлювального енергогенерування;

впровадження аграрних нот, як нового інструменту для отримання фінансування фермерами;

зміцнення фінансового сектору через поліпшення доступу бізнесу до фінансування (за програмою «Доступні кредити 5−7-9»);

імплементації митного та податкового досвіду ЄС до українського законодавства;

покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу;

забезпечення прозорості та підзвітності замовників у системі електронних закупівель.

Читайте також Боррель назвав розмір військової допомоги ЄС Україні

«Проєкт DPL — це не тільки підтримка держбюджету, але й збільшення потенціалу економічного розвитку шляхом підвищення продуктивності, накопичення капіталу та доступу до експортних ринків, а також створення сприятливої для економічного розвитку макрофінансової політики. Україна виконала всі зазначені заходи для впровадження необхідних реформ, які дозволять Україні прискорити свій євроінтеграційний шлях та сприятимуть зростанню економіки», — додала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Нагадаємо, 26 березня Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько $880 млн (663,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.