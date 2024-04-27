Сучасному поколінню українців доведеться довше працювати у старості — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сучасному поколінню українців доведеться довше працювати у старості

Особисті фінанси
96
Сучасному поколінню українців доведеться довше працювати у старості
Сучасному поколінню українців доведеться довше працювати у старості, Фото: freepik
Сучасному поколінню українських громадян у старості доведеться довше працювати, залишатися активнішими й забезпечувати себе своєю працею протягом тривалішого періоду життя.
Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час форуму «Демографічне майбутнє України: Стратегія стійкості та відновлення».
Читайте також
За її словами, нині кількість працюючих і пенсіонерів вже складає 1 до 1.
«Нам вже необхідно думати сьогодні про те, що таке громадське здоров’я, потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність й так само дуже серйозно працювати над постійним розвитком наших людей впродовж життя. Тобто над культурою сталого розвитку», — сказала Жолнович.
Вона зазначає, для того, щоб збільшити принаймні до 40% заміщення заробітку пенсією для пенсіонерів вже сьогодні потрібно ще приблизно 6 мільйонів працюючого населення.
Читайте також
Однак цього не вдасться забезпечити народженням нових громадян.
«У цьому контексті особливого значення набуває питання, як повернути людей з-за кордону. Мова йде не лише про наших мігрантів, які рятуються від війни, мова також йде про українців в багатьох поколіннях, мова також йде про тих, які вирішили виїхати набагато раніше, мова також йде про активних іноземців, яким тісно в їхніх країнах і які готові будуть обрати нашу державу для свого розвитку та свого дому», — заявила міністр.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2024 році почнуть повертатися українські біженці. Проте повернення буде повільним.
Згідно з розрахунками МВФ, до 2028 року в Україні проживатиме 36 млн осіб.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.