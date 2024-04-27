Сучасному поколінню українців доведеться довше працювати у старості — Finance.ua

Сучасному поколінню українців доведеться довше працювати у старості Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Сучасному поколінню українців доведеться довше працювати у старості, Фото: freepik

Сучасному поколінню українських громадян у старості доведеться довше працювати, залишатися активнішими й забезпечувати себе своєю працею протягом тривалішого періоду життя.

Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час форуму «Демографічне майбутнє України: Стратегія стійкості та відновлення».

За її словами, нині кількість працюючих і пенсіонерів вже складає 1 до 1.

«Нам вже необхідно думати сьогодні про те, що таке громадське здоров’я, потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність й так само дуже серйозно працювати над постійним розвитком наших людей впродовж життя. Тобто над культурою сталого розвитку», — сказала Жолнович.

Вона зазначає, для того, щоб збільшити принаймні до 40% заміщення заробітку пенсією для пенсіонерів вже сьогодні потрібно ще приблизно 6 мільйонів працюючого населення.

Однак цього не вдасться забезпечити народженням нових громадян.

«У цьому контексті особливого значення набуває питання, як повернути людей з-за кордону. Мова йде не лише про наших мігрантів, які рятуються від війни, мова також йде про українців в багатьох поколіннях, мова також йде про тих, які вирішили виїхати набагато раніше, мова також йде про активних іноземців, яким тісно в їхніх країнах і які готові будуть обрати нашу державу для свого розвитку та свого дому», — заявила міністр.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує , що у 2024 році почнуть повертатися українські біженці. Проте повернення буде повільним.

Згідно з розрахунками МВФ, до 2028 року в Україні проживатиме 36 млн осіб.

УНН За матеріалами:

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