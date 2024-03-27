Доплати у 100 грн: ПФУ пояснив, чому індексація розчарувала українців — Finance.ua

Доплати у 100 грн: ПФУ пояснив, чому індексація розчарувала українців Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Доплати у 100 грн: ПФУ пояснив, чому індексація розчарувала українців

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чому деякі українці залишились незадоволеними березневою індексацією, яка мала б становити 8%. Також пояснили, яка є різниця між «пенсією» та «пенсійною виплатою».

Про це повідомили у ПФУ

Чому масштабна індексація виявилась мізерною

Як зазначили у Пенсійному фонді, громадянам пенсію призначають за підсумками страхового стажу, з якого свого часу було сплачено внески, і розміру офіційної заробітної плати. Тоді як пенсійною виплатою називають: пенсію та різні доплати, зокрема, за понаднормовий стаж. У зв’язку з цим пенсія не може бути більша, аніж пенсійна виплата, проте цілком може бути меншою чи дорівнювати пенсійній виплаті.

З огляду на це, у березні було проіндексовано виключно «чисті» пенсії, тому ті громадяни, у кого пенсія перевищувала мінімальну, отримали не 7,96% підвищення, а тільки 5−6%. Ще однією причиною є те, що максимальна сума індексації була обмежена розміром у 1,5 тис. грн.

Також у ПФУ пояснили, з чого складалася сума, яку пенсіонери отримали цього місяця. До неї увійшла проіндексована пенсія та різні доплати (за понаднормовий стаж, особливі нагороди). Зокрема, для громадян 2019—2020 років це ще й додаткові доплати через те, що їхні пенсії не індексувалися у попередні роки.

«Наприклад, пенсіонер отримує пенсію з 2018 року, має 40 років стажу і почесне звання „заслужений економіст“. Його пенсія (не пенсійна виплата) становить 8000 гривень. Додатково до пенсії він отримує доплату за 5 років понаднормового стажу і за почесне звання. Доплата за стаж — 5% від мінімальної пенсії, по 1% за кожний рік (104,65 грн). Доплата за почесне звання — ще 25% від мінпенсії або 523,25 грн. Тобто всього до індексації це 8627 грн 90 коп», — пояснили у фонді.

При цьому пенсіонери 2021−2023 років отримали зверху тільки 100 гривень доплати. У ПФУ пояснили це тим, що через велике зростання середньої заробітної плати, яку беруть для розрахунку, пенсії у цієї категорії людей і так значно вищі, ніж у тих, хто став пенсіонером раніше і має подібний розмір страхового стажу. У зв’язку з цим пенсії у 2024 році їм не індексували, а 100 грн — це була доплата, тобто «своєрідний бонус».

Фінансування пенсій після березневої індексації

Як зазначають у ПФУ, фонд вже завершив фінансування пенсій за березень цього року, сукупно витративши на пенсійні виплати 62,1 млрд гривень.

Таким чином, обсяг витрат на фінансування пенсій збільшився на 7,25%, адже попереднього місяця виплатили 57,9 млрд гривень.

Це говорить про те, що середній розмір пенсій підвищився на 7,25%, адже число пенсіонерів не змінилося.

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