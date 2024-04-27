Через російську агресію зруйновано стільки житла, скільки Україна будувала 5 років, — Шуляк Сьогодні 14:08 — Казна та Політика

Через російську агресію зруйновано стільки житла, скільки Україна будувала 5 років, — Шуляк, Фото: Борис Корпусенко

За два роки повномасштабного вторгнення росіяни знищили або суттєво пошкодили в Україні 50 мільйонів квадратних метрів житла.

Про це заявила голова партії, Олена Шуляк, на конференції «Відбудова України».

За її словами, держава отримала більше 640 тис. повідомлень у «Дії» про пошкодження чи знищення житла від українців з моменту запуску такої можливості.

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Шуляк нагадала, що до повномасштабного вторгнення в Україні вводили в експлуатацію в середньому 10 млн кв. м житла щороку.

«Нам росія за 2 роки зруйнувала те, що треба будувати 5 років. За 2023 рік ми отримали 98 тисяч заяв, 52 тисячі задоволені, люди отримали 5 млрд грн компенсації за пошкоджене житло», — сказала політикиня.

Вона повідомляє, що уряд видає житлові сертифікати власникам знищеної нерухомості.

За її словами, люди купують нові квартири і будинки за рахунок сертифікатів в тому числі у прикордонних областях.

«У лідерах Київ, Київська область, але також люди обирають жити в Харківській, Чернігівській областях», — заявила Шуляк.

Нагадаємо, станом на кінець березня цього року в Україні зафіксовано майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків росією.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити житлом 1 млн українців;

найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат «єВідновлення», зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках.



Економічна Правда За матеріалами:

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