єВідновлення: видано вже більше 5 тис. житлових сертифікатів на 9 млрд грн — Finance.ua

єВідновлення: видано вже більше 5 тис. житлових сертифікатів на 9 млрд грн Сьогодні 12:12

єВідновлення: видано вже більше 5 тис. житлових сертифікатів на 9 млрд грн

Якщо минулого року активно працював етап, коли люди отримували компенсації за пошкоджене житло, то цей рік в активній фазі для тих українців, хто має зруйноване житло.

Про це в ефірі радіо розповіла голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Станом на сьогодні в топі за кількістю заяв — Харківська, Київська, Миколаївська, Донецька і Чернігівська області. На сьогодні надійшло понад 12 тисяч заяв від людей. Це точно не остаточна цифра», — повідомила Олена Шуляк.

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Очільниця комітету нагадала, що програма компенсації за зруйноване житло та єВідновлення працюють лише тоді, коли дані про нерухомість внесені до Державного реєстру речових прав.

«Всі правоустановчі документи, право власності на квартиру, на будинок, треба обов’язково взяти, піти до нотаріуса, до ЦНАПу або до державного реєстратора і перевірити, чи внесені дані до такого Реєстру речових прав, який почав працювати з 2013 року, і дуже багато нерухомості ще не внесено. Тому ми розуміємо, що частина людей ще доносить дані, хтось намагається поновити правоустановчі документи, тому що у багатьох вони або згоріли, або взагалі були загублені», — зазначила Олена Шуляк.

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Підбиваючи проміжні підсумки програми компенсації, народна депутатка повідомила, що на сьогодні вже видано 5203 житлових сертифікати на суму понад 9 млрд гривень.

«Середня сума сертифіката — 1,7 млн гривень. Бачимо вже перші домівки, які отримали українські родини, що мали зруйноване житло. 1906 таких українських родин вже стали власниками нового житла. Ми сподіваємося, що таких родин буде ставати все більше», — поінформувала Олена Шуляк.

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