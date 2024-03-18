Компенсації за знищене та пошкоджене житло: які максимальні розміри виплат — Finance.ua

Компенсації за знищене та пошкоджене житло: які максимальні розміри виплат
Фахівці Юридичного порадника для ВПО розповіли, який нині встановлений максимальний розмір компенсації за знищене та пошкоджене житло та яким чином він розраховується.
Юристи зауважують, що є різниця між визначенням розміру компенсації за знищене і за пошкоджене житло. Розберемо кожну ситуацію окремо.
Компенсація за пошкоджене житло
Розмір компенсації за пошкоджений об'єкт нерухомого майна розраховується Комісією на підставі відповідних документів (наприклад, акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження), проведеного огляду та відповідно до заповненого чек-листа.
Водночас залежно від розрахованої в чек-листі суми компенсації ремонтні роботи, необхідні для відновлення пошкодженого житла, поділяються на:
- ремонт категорії А — розрахована сума компенсації не перевищує 200 тис. грн;
- ремонт категорії Б — розрахована сума компенсації становить:
- від 200 тис. грн до 350 тис. грн — для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку;
- від 200 тис. грн до 500 тис. грн — для одноквартирних будинків, зокрема відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці, котеджів та будинків одноквартирних підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних та садових.
Таким чином, максимальний розмір компенсації за пошкоджену квартиру — 350 тис. грн, за будинок — 500 тис. грн.
Компенсація за знищене житло
Розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна розраховується Комісією за встановленою законодавством формулою, окремо виведеною для будинків і окремо для квартир.
При розрахунку беруться до уваги зокрема:
- показник вартості 1 кв. метра житла на вторинному ринку в цілому по Україні;
- регіональний коефіцієнт;
- кількість кімнат;
- рік забудови;
- площа обʼєкта нерухомості та ін.
Однак компенсація надається лише в межах граничних квадратних метрів знищеного житла:
- не більше 150 кв. метрів — для квартир;
- не більше 200 кв. метрів — для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.
Таким чином, максимальний розмір компенсації за знищене житло законодавством не встановлений, але компенсація можлива в межах граничних квадратних метрів відповідного типу житла.
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