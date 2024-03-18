Компенсації за знищене та пошкоджене житло: які максимальні розміри виплат — Finance.ua

Компенсації за знищене та пошкоджене житло: які максимальні розміри виплат Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Компенсації за знищене та пошкоджене житло: які максимальні розміри виплат

Фахівці Юридичного порадника для ВПО розповіли, який нині встановлений максимальний розмір компенсації за знищене та пошкоджене житло та яким чином він розраховується.

Юристи зауважують , що є різниця між визначенням розміру компенсації за знищене і за пошкоджене житло. Розберемо кожну ситуацію окремо.

Компенсація за пошкоджене житло

Розмір компенсації за пошкоджений об'єкт нерухомого майна розраховується Комісією на підставі відповідних документів (наприклад, акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження), проведеного огляду та відповідно до заповненого чек-листа.

Водночас залежно від розрахованої в чек-листі суми компенсації ремонтні роботи, необхідні для відновлення пошкодженого житла, поділяються на:

ремонт категорії А — розрахована сума компенсації не перевищує 200 тис. грн; ремонт категорії Б — розрахована сума компенсації становить:



від 200 тис. грн до 350 тис. грн — для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку;

від 200 тис. грн до 500 тис. грн — для одноквартирних будинків, зокрема відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці, котеджів та будинків одноквартирних підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних та садових.



Таким чином, максимальний розмір компенсації за пошкоджену квартиру — 350 тис. грн, за будинок — 500 тис. грн.

Читайте також Як працює обмеження площі знищеного житла, за яке надається компенсація

Компенсація за знищене житло

Розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна розраховується Комісією за встановленою законодавством формулою, окремо виведеною для будинків і окремо для квартир.

При розрахунку беруться до уваги зокрема:

показник вартості 1 кв. метра житла на вторинному ринку в цілому по Україні;

регіональний коефіцієнт;



кількість кімнат;



рік забудови;



площа обʼєкта нерухомості та ін.



Однак компенсація надається лише в межах граничних квадратних метрів знищеного житла:

не більше 150 кв. метрів — для квартир;

не більше 200 кв. метрів — для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.



Таким чином, максимальний розмір компенсації за знищене житло законодавством не встановлений, але компенсація можлива в межах граничних квадратних метрів відповідного типу житла.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.