Як працює обмеження площі знищеного житла, за яке надається компенсація — Finance.ua

Як працює обмеження площі знищеного житла, за яке надається компенсація Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Як працює обмеження площі знищеного житла, за яке надається компенсація

19 січня 2024 р. набрала чинності Постанова Кабміну від 16 січня 2024 р. № 39, якою було оновлено підходи до регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за знищене житло. Що саме змінилося — розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Як було? Розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна розраховувався і розраховується Комісією за встановленою законодавством формулою, де враховується дуже багато показників, серед яких:

показник вартості 1 кв. метра житла на вторинному ринку в цілому по Україні;

регіональний коефіцієнт;



кількість кімнат;



рік забудови;



площа обʼєкта нерухомості тощо.



До запроваджених змін компенсація надавалася за житло будь-якої площі. Не було встановлено верхньої межі.

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Як стало? Однак тепер компенсація буде надаватися лише в межах граничних квадратних метрів знищеного житла.

Для квартир — це не більше 150 кв. метрів.

Для будинку садибного типу, садового або дачного будинку — не більше 200 кв. метрів.



Практична ситуація

Сімʼя мала квартиру площею 200 кв. метрів. Квартиру знищено внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією рф. Відповідно до запроваджених змін, сімʼя зможе отримати компенсацію від нашої держави за 150 кв. м. Фахівці заспокоюють, що це не означає, що якщо площа більше встановлених лімітів, то буде повна відмова у компенсації. Проте буде компенсація лише за частину — 150 кв. м. квартири.

Як бути із частиною площі, за яку відсутня можливість отримати компенсацію від держави?

Засобами Реєстру пошкодженого і знищеного майна буде здійснюватися фіксація площі житла, яка перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації.

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У подальшому площа, щодо якої не була нарахована компенсація, буде використана у разі подання заяви на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно — правовими актами.

«Отже, це не означає, що ви однозначно не зможете претендувати на „різницю“. Це означає, що в майбутньому ви зможете претендувати на компенсацію за додаткову площу знищеної нерухомості за рахунок російських репарацій або у разі, якщо у нашої держави зʼявиться фінансова спроможність компенсувати і цю „різницю“», — підсумували у Юридичному пораднику ВПО.

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