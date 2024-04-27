Експерт розповів, скільки коштує місяць страхового стажу у 2024 році — Finance.ua

Експерт розповів, скільки коштує місяць страхового стажу у 2024 році Сьогодні 10:07 — Особисті фінанси

Експерт розповів, скільки коштує місяць страхового стажу у 2024 році

Цього року українським працівникам для виходу на пенсію у 60 років необхідно накопичити як мінімум 31 рік стажу. Сьогодні місяць стажу в Україні коштує 1760 гривень.

Про це пише видання «На пенсії».

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін зазначає, що ця сума є мінімальним страховим внеском — 22% від мінімальної заробітної плати (з 1 квітня — 8 тис. гривень).

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Якщо людина не працює, вона може самостійно сплачувати внески, напрацьовуючи майбутній стаж.

Експерт зазначає, що якщо до пенсії залишилося недовго, а стажу не вистачає, його можна купити одноразово за кілька попередніх років.

Проте платити доведеться вдвічі більше:

за місяць — 3520 гривень;

за рік — 42 240 гривень.

Нагадаємо, громадяни, у яких настав вік пенсійного виходу, але не набрали достатнього трудового стажу, передбачено отримання соціальної допомоги згідно із законодавством.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, ця допомога надається особам, які мають менше ніж 15 років трудового стажу. Максимальний розмір допомоги складає 3028 гривень.

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