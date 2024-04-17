Коли будуть зараховані періоди страхового стажу, коли особа не працює — Finance.ua

Коли будуть зараховані періоди страхового стажу, коли особа не працює Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Кожного року мінімальна кількість років стажу, необхідного для виходу на пенсію, зростає. У 2024 році потрібно накопичити 31 рік, щоб вийти на пенсію у 60-річному віці.

Заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко повідомила у яких випадках до страхового стажу громадянам зарахують два періоди вимушеного безробіття.

Декретна відпустка

Йдеться про жінок, які перебували у декретній відпустці до досягнення дитиною трирічного віку. Матері потрібно буде надати свідоцтво про народження сина чи доньки, і цей період зарахується до її загального страхового стажу.

Наголошено, що подвійного зарахування стажу за вказаний період не буде. Якщо жінка продовжувала працювати, їй зарахують лише роки трудової діяльності, без декретної відпустки для догляду за малюком.

Догляд за родичем

У ПФУ повідомили, що до страхового стажу можуть включити період догляду за родичем, який потребує постійної сторонньої допомоги. Зокрема, йдеться про інвалідів І групи.

Потрібно виконання наступних умов:

у період опіки за хворим громадянин справді не працює;

доглядач є працездатною людиною — не пенсійного віку та без статусу інвалідності;

отримання надбавки від органів соціального захисту населення або компенсації з догляду за інвалідом.

Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю І групи.

У такому разі доглядач вважається застрахованою особою, яка страхує орган соціального захисту та виплачує йому компенсацію. Цей період буде зарахований до стажу лише з 2004 року, більш ранні періоди обліку не підлягають. До страхового стажу входять періоди, коли українець сам сплачував Єдиний соціальний внесок або за нього платив роботодавець. З 1 квітня розмір щомісячного ЄСВ зріс до 1760 грн.

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