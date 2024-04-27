Як дефіцит какао вплине на вартість солодощів в Україні — Finance.ua

Як дефіцит какао вплине на вартість солодощів в Україні
З початку року світові ціни на какао різко збільшилися втричі. За прогнозом експертів, це може вплинути на підвищення цін в Україні, що призведе до зростання у два рази вартості шоколаду.
Про це повідомляє ZN.UA.
Чому ростуть ціни на какао
Західна Африка — основний регіон постачання какао. Критичний дефіцит компоненту солодощів у світі спричинений старінням дерев, поширенням хвороб і несприятливими кліматичними умови в цій частині світу.
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Це вже призвели до різкого стрибка цін на ф’ючерсних ринках. Станом на 20 квітня, ф’ючерси на какао піднялися до 12 216 доларів за тонну.
Наразі великі виробники шоколаду відчувають нестачу сировини, що може призвести до подорожчання продукції.
Також вже є юридичні позови до деяких компаній і не виключені банкрутства. Ринок стоїть перед періодом нестабільності та високих ризиків.
Як це вплине на український ринок
Зазначається, що українські виробники можуть зменшити розмір стандартної плитки шоколаду з 80 до 70 грамів, щоб уникнути подальшого зростання цін на сировину.
За прогнозом оглядачки аграрного та харчового ринку Лариси Гук, ціна на плитку шоколаду може зрости влітку до 50 гривень, а до кінця року досягти 70 гривень.
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