Як дефіцит какао вплине на вартість солодощів в Україні — Finance.ua
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Як дефіцит какао вплине на вартість солодощів в Україні

Казна та Політика
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Як дефіцит какао вплине на вартість солодощів в Україні
Як дефіцит какао вплине на вартість солодощів в Україні, Фото: Depositphotos
З початку року світові ціни на какао різко збільшилися втричі. За прогнозом експертів, це може вплинути на підвищення цін в Україні, що призведе до зростання у два рази вартості шоколаду.
Про це повідомляє ZN.UA.

Чому ростуть ціни на какао

Західна Африка — основний регіон постачання какао. Критичний дефіцит компоненту солодощів у світі спричинений старінням дерев, поширенням хвороб і несприятливими кліматичними умови в цій частині світу.

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Це вже призвели до різкого стрибка цін на ф’ючерсних ринках. Станом на 20 квітня, ф’ючерси на какао піднялися до 12 216 доларів за тонну.
Інфографіка: Trading Economics
Інфографіка: Trading Economics
Наразі великі виробники шоколаду відчувають нестачу сировини, що може призвести до подорожчання продукції.
Також вже є юридичні позови до деяких компаній і не виключені банкрутства. Ринок стоїть перед періодом нестабільності та високих ризиків.

Як це вплине на український ринок

Зазначається, що українські виробники можуть зменшити розмір стандартної плитки шоколаду з 80 до 70 грамів, щоб уникнути подальшого зростання цін на сировину.
За прогнозом оглядачки аграрного та харчового ринку Лариси Гук, ціна на плитку шоколаду може зрости влітку до 50 гривень, а до кінця року досягти 70 гривень.
За матеріалами:
Novyny.live
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