Особливості оренди житла в Німеччині: що варто знати українським біженцям — Finance.ua

Особливості оренди житла в Німеччині: що варто знати українським біженцям Сьогодні 15:09 — Світ

Особливості оренди житла в Німеччині: що варто знати українським біженцям, freepik.com

Велика війна змусила деяких українців переїхати за кордон. Зокрема у Німеччину, де біженці часто винаймають житло, за яке сплачують самостійно або за допомогою центру зайнятості. Проте не всі з них знають про особливості щодо оренди житла у цій країні. Наприклад, орендар має право на зниження плати, поки господар усуває несправності.

Що українцям варто знати про свої права та обов’язки при оренді житла у Німеччині розповідає ukrainskagazeta.de.

Хто усуває несправності у квартирі

Орендар зобов’язаний підтримувати житло у стані, який зазначений у договорі.

Проте у випадку, якщо виникають несправності чи пошкодження не з вини квартиранта, за їхнє усунення несе відповідальність орендодавець.

До поширених несправностей відносять:

проблеми з опаленням;

негерметичні вікна;

двері, які не зачиняються;

пліснява;

засмічені стоки.

Часто виникають суперечки через появу плісняви у приміщенні. Орендодавець може стверджувати, що орендар не провітрює приміщення. Тож квартиранту треба довести, що пліснява виникла з іншої причини.

Проте, якщо власник не відразу усуне матеріальні дефекти, орендар має право на зниження орендної плати.

У яких випадках можна отримати знижку на оплату за житло

Якщо особа, яка винаймає житло, помічає дефект, вона повинна одразу повідомити про це орендодавця.

Квартирант може просити про зниження орендної плати на період, поки дефект не буде усунутий.

Водночас орендодавець не зобов’язаний знижувати орендну плату.

Сума, на яку може бути зменшена орендна плата, завжди залежить від конкретного випадку.

Наприклад, якщо найбільшу кімнату в квартирі не можна використовувати упродовж місяця, квартирант може просити знизити орендну плату приблизно на 30%.

Коли орендодавець може розірвати договір без попередження

Власник може розірвати договір без попередження лише за умови, якщо має для цього поважні причини.

Наприклад, якщо існує велика заборгованість з орендної плати або якщо були інші серйозні порушення договору.

Якщо квартирант не виїжджає попри повідомлення про виселення, його можуть виселити через рішення суду або після закінчення його терміну, який зазвичай становить три тижні.

Також орендодавець може легко розірвати договір про оренду, якщо йому необхідно житло для себе або близьких родичів (діти, онуки, батьки).

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Проте власник квартири має чітко пояснити, чому він хоче розірвати договір і які його особисті цілі.

Якщо між орендарем і орендодавцем виникає суперечка, справа розглядається в суді.

Право орендаря на візити гостей і приватніть

Одними з основних прав орендарів є право на відвідування гостей.

Закон про місце проживання в основному означає не що інше, як те, що орендар володіє власними чотирма стінами.

Після підписання договору та отримання ключів власник не має права заходити в квартиру без згоди мешканця.

Крім того, орендодавець зобов’язаний передати квартиранту усі наявні ключі від квартири.

Однак власник має право оглядати квартиру раз в 1−2 роки за згодою квартиранта та у зазначений час.

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Згідно з правом на відвідування, орендарі можуть приймати гостей у орендованій квартирі в будь-який час за умови, що не порушуються правила будинку.

Яких домашніх тварин можна тримати без узгодження з власником

Якщо в договорі про оренду не вказані правила щодо утримання домашніх тварин, то зазвичай дозволяється заводити малих тварин — рибок чи хом’яків.

Із собаками та кішками орендодавець може сам вирішити, чи дозволить він квартиранту тримати домашніх тварин.

Як повернути депозит за квартиру

Застава за житло — ще одна важлива частина договору про оренду.

Орендар має право отримати ці кошти назад, якщо не пошкодив майно власника.

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Якщо людина, що наймає житло, хоче розірвати договір про оренду та переїхати в інше місце, власник зазвичай має від 3 до 6 місяців на повернення застави.

Умовою є розірвання договору про оренду, повернення квартири в належному стані згідно з умовами у договорі та відсутність заборгованості з орендної плати або експлуатаційних зборів.

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