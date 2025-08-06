США продадуть яхту Керімова — Finance.ua

США продадуть яхту Керімова Сьогодні 18:30 — Світ

США продадуть яхту Керімова

Американська влада виставила на закритий аукціон суперяхту Amadea, яку пов’язують із російським сенатором та бізнесменом Сулейманом Керімовим. Торги заплановані на 10 вересня. Основна причина продажу — високі витрати на утримання судна.

Про це пише УНН за посиланням на Мeduza

Суперяхта Amadea завдовжки 106 метрів була конфіскована США у травні 2022 року на Фіджі. Її вартість на той момент оцінювалася у 325 мільйонів доларів, однак експерти припускають, що під час аукціону ціна буде нижчою. Для участі в торгах претендент повинен внести заставу в розмірі 10 мільйонів доларів.

Як повідомляє NBC News, це перший випадок в історії США, коли на аукціоні буде продано яхту, конфісковану через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Слідство ФБР пов’язало судно з родиною Сулеймана Керімова. За документами власником був колишній голова «Роснефти» Едуард Худайнатов. У 2025 році суд США позбавив його права претендувати на яхту.

Основна причина продажу — надмірні витрати на обслуговування. Щомісяця вони становлять близько 922 тисяч доларів. Від моменту конфіскації США витратили майже 30 мільйонів доларів на утримання судна.

Аукціон організовує компанія National Maritime Services спільно з брокером Fraser Yachts. Яхта може вмістити 16 гостей у восьми каютах, а її обслуговує екіпаж із 36 осіб.

На борту Amadea є вертолітний майданчик, басейн, тренажерна зала, салон краси, два спа-комплекси, два ліфти та кілька барів.

Яхта Amadea була арештована в межах роботи групи KleptoCapture, створеної Міністерством фінансів США для пошуку та блокування активів російських олігархів. У 2025 році, з початком другого президентського терміну Дональда Трампа, цю групу розпустили.

УНН За матеріалами:

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