США продадуть яхту Керімова — Finance.ua
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США продадуть яхту Керімова

Світ
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США продадуть яхту Керімова
США продадуть яхту Керімова
Американська влада виставила на закритий аукціон суперяхту Amadea, яку пов’язують із російським сенатором та бізнесменом Сулейманом Керімовим. Торги заплановані на 10 вересня. Основна причина продажу — високі витрати на утримання судна.
Про це пише УНН за посиланням на Мeduza.
Суперяхта Amadea завдовжки 106 метрів була конфіскована США у травні 2022 року на Фіджі. Її вартість на той момент оцінювалася у 325 мільйонів доларів, однак експерти припускають, що під час аукціону ціна буде нижчою. Для участі в торгах претендент повинен внести заставу в розмірі 10 мільйонів доларів.
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Як повідомляє NBC News, це перший випадок в історії США, коли на аукціоні буде продано яхту, конфісковану через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Слідство ФБР пов’язало судно з родиною Сулеймана Керімова. За документами власником був колишній голова «Роснефти» Едуард Худайнатов. У 2025 році суд США позбавив його права претендувати на яхту.
Основна причина продажу — надмірні витрати на обслуговування. Щомісяця вони становлять близько 922 тисяч доларів. Від моменту конфіскації США витратили майже 30 мільйонів доларів на утримання судна.
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Аукціон організовує компанія National Maritime Services спільно з брокером Fraser Yachts. Яхта може вмістити 16 гостей у восьми каютах, а її обслуговує екіпаж із 36 осіб.
На борту Amadea є вертолітний майданчик, басейн, тренажерна зала, салон краси, два спа-комплекси, два ліфти та кілька барів.
Яхта Amadea була арештована в межах роботи групи KleptoCapture, створеної Міністерством фінансів США для пошуку та блокування активів російських олігархів. У 2025 році, з початком другого президентського терміну Дональда Трампа, цю групу розпустили.
За матеріалами:
УНН
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