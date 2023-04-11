Країни, які арештували російські яхти, змушені платити дуже дорого за їх обслуговування — Finance.ua

Країни, які арештували російські яхти, змушені платити дуже дорого за їх обслуговування Вчора 19:44 — Світ

Країни, які арештували російські яхти, змушені платити дуже дорого за їх обслуговування

Яхти російських олігархів, заарештовані в рамках санкцій, необхідно підтримувати у хорошому стані. Тому країни, які заарештували або конфіскували їх, змушені платити мільйони євро.

Про це пише RFI з посиланням на franceinfo.

Найбільш показовим є випадок з яхтою А, найбільшим у світі вітрильником, яка вже рік стоїть у порту Трієста, бо її справжній власник, ймовірно російський бізнесмен Андрєй Мельниченко, не може бути ідентифікований. Судно, ціна купівлі якого оцінювалася в 417 млн євро, уже обійшлося італійським платникам податків більш ніж у 7 млн євро.

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Домініканській Республіці також доводиться сплачувати за обслуговування одного з таких суден — близько 10% від загальної вартості. Деякі з яхт оснащені протиракетними радарами, інші мають власні підводні човни або висувні вертолітні майданчики, каже у коментарі franceinfo Алекс Фінлі, колишня агент ЦРУ, яка сьогодні займається відстеженням таких яхт.

«Усі ці технології потребують підтримки. Не обов’язково, щоб усе працювало ідеально, але ці пристрої мають бути безпечні для портового персоналу та екіпажу», — зазначає вона.

Члени екіпажу таких суден найчастіше стають заручниками розкішних яхт, зазначає franceinfo. Саме така ситуація з моряками 86-метрової яхти Amore Vero, що належить російському мільярдеру Ігорю Сечіну і пришвартована в Ла-Сьйота, на Лазурному березі. Але в цьому випадку технічне обслуговування все ще здійснюється через одну з підставних компаній власника, пише franceinfo.

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Франція оголосила про арешт яхти Ігоря Сечіна більше року тому, майже одразу після початку повномасштабного вторгнення. У червні того ж року прокуратура Марселя розпочала розслідування щодо Amore Vero.

Нагадаємо, у листопаді минулого року про надзвичайно високу вартість обслуговування заарештованих російських яхт уже писало агентство Bloomberg — зокрема, про 140-метрову супер’яхту Scheherazade, яку приписують російському диктатору путіну і яка конфіскована в Італії.

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