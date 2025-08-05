Чому на кордоні з Румунією можуть не пропустити авто з України — Finance.ua

Чому на кордоні з Румунією можуть не пропустити авто з України Сьогодні 06:06 — Світ

Чому на кордоні з Румунією можуть не пропустити авто з України

Українських водіїв почали масово розвертати на кордоні з Румунією через відсутність техогляду. Нововведення стосується як легкових автомобілів, так і вантажного транспорту. Як повідомляють прикордонники, обов’язковою умовою для перетину кордону є наявність довідки про технічну справність авто. За її відсутності водіям відмовляють у виїзді та змушують повертатися назад.

Сертифікат техогляду на кордоні

Якщо плануєте їхати до Румунії на власному авто — готуйте сертифікат техогляду. Прикордонники тепер без нього не пускають, незалежно від того, чи машина нова, справна або повністю застрахована, пише novyny.live

Йдеться про офіційний документ, що підтверджує технічну справність авто. Отримати його можна лише після перевірки на сертифікованій СТО. Там перевіряють гальма, шини, освітлення, вихлопну систему та загальний стан транспортного засобу.

Правило стосується і короткотермінових візитів, і транзиту територією Румунії. А ще — всі типи авто, незалежно від розміру чи форми власності.

Які документи потрібні для проходження кордону

Крім довідки про технічний стан, на кордоні з Румунією просять:

біометричний паспорт або візу,

документи на авто,

медичну страховку,

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення),

військово-обліковий документ (для чоловіків),

довіреність, якщо машина чужа.

Окрема тема — заборонені речі. Не дозволяється ввезення м’яса, молочних продуктів, меду, рослин без документів, піратських дисків, зброї, наркотиків чи понад 10 тисяч євро готівкою без декларації. За це можуть не лише розвернути, а й оштрафувати чи конфіскувати речі.

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