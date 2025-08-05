Чому на кордоні з Румунією можуть не пропустити авто з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому на кордоні з Румунією можуть не пропустити авто з України

Світ
75
Чому на кордоні з Румунією можуть не пропустити авто з України
Чому на кордоні з Румунією можуть не пропустити авто з України
Українських водіїв почали масово розвертати на кордоні з Румунією через відсутність техогляду. Нововведення стосується як легкових автомобілів, так і вантажного транспорту. Як повідомляють прикордонники, обов’язковою умовою для перетину кордону є наявність довідки про технічну справність авто. За її відсутності водіям відмовляють у виїзді та змушують повертатися назад.

Сертифікат техогляду на кордоні

Якщо плануєте їхати до Румунії на власному авто — готуйте сертифікат техогляду. Прикордонники тепер без нього не пускають, незалежно від того, чи машина нова, справна або повністю застрахована, пише novyny.live.
Йдеться про офіційний документ, що підтверджує технічну справність авто. Отримати його можна лише після перевірки на сертифікованій СТО. Там перевіряють гальма, шини, освітлення, вихлопну систему та загальний стан транспортного засобу.
Правило стосується і короткотермінових візитів, і транзиту територією Румунії. А ще — всі типи авто, незалежно від розміру чи форми власності.

Які документи потрібні для проходження кордону

Крім довідки про технічний стан, на кордоні з Румунією просять:
  • біометричний паспорт або візу,
  • документи на авто,
  • медичну страховку,
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення),
  • військово-обліковий документ (для чоловіків),
  • довіреність, якщо машина чужа.
Окрема тема — заборонені речі. Не дозволяється ввезення м’яса, молочних продуктів, меду, рослин без документів, піратських дисків, зброї, наркотиків чи понад 10 тисяч євро готівкою без декларації. За це можуть не лише розвернути, а й оштрафувати чи конфіскувати речі.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems