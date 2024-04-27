Складання заповіту на неповнолітню дитину: що потрібно знати — Finance.ua

Складання заповіту на неповнолітню дитину: що потрібно знати Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Складання заповіту на неповнолітню дитину: що потрібно знати

Складення заповіту в Україні - це завжди особлива тема, адже громадяни зазвичай не замислюються щодо негативних подій, які можуть статися. Тому більшість складають заповіт уже в похилому віці. Однак у сучасних умовах варто знати, як правильно скласти заповіт на неповнолітню дитину.

Про це розповіла юристка Алла Борисенко.

Особливості оформлення заповіту

Заповіт — це письмовий юридичний документ, у якому (окрім самого тексту заповіту) зазначають місце та час його складання, термін дії заповіту та місце народження заповідача.

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Юристка додає, що текст заповіту повинен бути грамотно оформлений.

У ньому не повинно бути орфографічних та пунктуаційних помилок, адже це може призвести до його нечитабельності та неясності у розумінні змісту.

Грамотне оформлення заповіту гарантує уникнення будь-яких суперечок між спадкоємцями в момент відкриття спадщини.

Якщо заповіт правильно написаний, нотаріус здійснює його перевірку на зміст розпоряджень, які не повинні суперечити закону, і якщо їх не знаходить, то робить офіційне нотаріальне посвідчення.

Зазначається, якщо спадкоємцями є малолітні, неповнолітні, недієздатні особи або особи, цивільна дієздатність яких обмежена, про видачу свідоцтва виконавцю заповіту нотаріус повідомляє відповідні органи опіки та піклування.

Складання заповіту на неповнолітні дитину

Борисенко інформує, що заповіт може бути складений на будь-яку особу, яку забажає вказати спадкодавець, при цьому вона може бути як малолітньою (до 14 років), неповнолітньою (від 14 до 18 років), так і ненародженою дитиною, але зачатою за життя спадкодавця.

Що потрібно знати

неповнолітня дитина має право на обовʼязкову частку у спадщині (ст. 1241 ЦКУ), а тому інші спадкоємці не мають права позбавити особу її законної частки у спадковому майні;

неповнолітня особа самостійно може подати заяву про прийняття спадщини, без обовʼязкової згоди на це своїх батьків. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун;

до досягнення дитиною повноліття, батьки/опікуни/усиновлювачі за її згодою будуть вчиняти будь-які правочини щодо спадкового майна;

якщо спадкодавець бажає, щоб дитина самостійно розпоряджалась майном, то в такому випадку їй буде необхідно отримати повну цивільну дієздатність;

наявність заповіту не позбавляє особу права спадкування за законом.

Нагадаємо, необхідно чітко визначити , хто матиме право успадкувати майно за заповітом. Це потрібно зробити до того, як оформлювати заповіт.

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