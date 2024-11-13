День фінансів: $1,35 млрд від США, санкції України проти росіян, збільшення тарифу на передачу електроенергії — Finance.ua

День фінансів: $1,35 млрд від США, санкції України проти росіян, збільшення тарифу на передачу електроенергії Вчора 17:45

У середу, 13 листопада, ішлося про фінансову допомогу від партнерів, ринок нерухомості та донати українців.

Санкції проти росіян. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 15 громадян росії та 102 компаній рф та білорусі, зокрема, «Національного центру інформатизації», «Технолінка», «Ленграда», «Шереметьєво Хендлінга» (всі — рф) і «НСКТрейд» (білорусь).

Грант від США. Україна . Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США. Залучене фінансування спрямують на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

на військову допомогу Україні залишилося 9,3 мільярда доларів. Перед цим у Департаменті оборони СШA уточнили суму, яка залишилася для військової допомоги Україні. Український журналіст, який отримав інформацію з брифінгу Пентагону, розповів , що9,3 мільярда доларів.

пакет допомоги на $50 млрд коштом заморожених російських активів. Більша частина — по $20 млрд з кожного — надійде від США та Євросоюзу. Українська влада вже має попереднє розуміння, як країни «Великої сімки» надаватимуть коштом заморожених російських активів. Більша частина — по $20 млрд з кожного — надійде від США та Євросоюзу.

виконала всі структурні маяки на кінець жовтня і всі кількісні критерії ефективності на кінець вересня. Як повідомив заступник виконавчого директора Владислав Рашкован, Україна перед шостим переглядом програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондомна кінець жовтня і всі кількісні критерії ефективності на кінець вересня.

Водночас українські волонтерські фонди помічають значне зниження пожертв на підтримку військових, що свідчить про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону.

Збільшення тарифу на передачу електроенергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% - до 665,26 грн / МВт·год. Збільшення тарифу означає підвищення вартості послуг, які надає НЕК «Укренерго» за транспортування електроенергії від виробника до споживача.

Аналітика нерухомості. Як Як розповіла директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян під час конференції «Жити на відсотки» , від початку повномасштабного вторгнення і до листопада 2024-го в Україні запустили до продажу 503 житлові комплекси. Найбільше у Львівській області. На вторинному ринку за останній рік, якщо порівнювати жовтень до жовтня, квартири продаються повільніше в 1−1,4 раза.

Також за її словами , ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати. За рік приріст вартості склав 31−32%.

До речі, за даними ОЛХ. Нерухомість, у 2024 році вартість оренди житла в різних курортних містечках зросла в середньому на 10−15%. Оренда будинку в Карпатах залишається найдорожчою. Дешевше обійдеться оренда в готелях та на базах відпочинку.

А якщо ви плануєте подорож Європою, то варто бути готовим до того, що за проїзд деякими дорогами треба буде заплатити. Вартість за користування дорогами варіюється залежно від країни, типу транспортного засобу та протяжності ділянки. Finance.ua розглянув платні дороги у країнах Європи, в які найчастіше подорожують українці:

Доплати вчителям у 2025. Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій просив додати 20 млрд гривень до бюджету-2025 на підвищення зарплат вчителям. Але рішення не було підтримано. Натомість Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій просив додати 20 млрд гривень до бюджету-2025 на підвищення зарплат вчителям. Але рішення не було підтримано. Натомість вирішили виділити додаткові 12 млрд на доплати.

Переведення військових через «Армія+». У застосунку «Армія+» У застосунку «Армія+» з’явилась можливість оформити електронний рапорт на переведення військових між частинами. Переведення буде можливе не частіше одного разу на рік та лише після 6 місяців служби в поточному підрозділі. З документів необхідні тільки копія військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від бригади, в яку планується переведення. За наявності медичних показань — також висновок ВЛК.

Ненадійні інвестпроєкти. НКЦПФР НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів: FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto Capitalist; Біржовий університет; BQG-exs; Cryptobo; Stock Market Hub.

Перед тим, як почати у щось інвестувати, потрібно дослідити ринок, ретельно оцінити ризики та не інвестувати всі свої кошти у щось одне, а диверсифікувати. Інвестування в криптовалюту потребує особливо уважного ставлення і готовності до значних ризиків. Водночас стейблкоїни — це вид криптовалюти, який забезпечує стабільність, оскільки його вартість прив’язана до певного активу або групи активів. У новій статті Finance.ua розповідає про запуск другої локалізованої пропозиції стейблкоїнів USDG компанією Paxos:

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