Межбанк: рынок закрылся снижением курса доллара

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,34/27,36 UAH/USD. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке понизился до 27,31/27,33 UAH/USD, после чего поднялся на одну копейку.
К 12:40 доллар стремительно пошел на понижение и достиг уровня 27,25/27,27 UAH/USD.
В 13:00 американская нацвалюта немного подросла и оказалась на отметке 27,27/27,29 UAH/USD. На таком уровне курс продержался два часа, после чего котировки снова стали падать. По состоянию на 15:00 котировки доллара оказались на отметке 27,24/27,26 UAH/USD.
Уже в 16:50 доллар на Межбанке отвоевал одну копейку и был на отметке 27,25/27,27 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,24 / 27,26
евро – 30,91/ 30,93
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1316 / 1,1317
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 января минимальная зарплата врачей составит 20 тысяч гривен — Зеленский11 ч. назад - 1137 19
После более чем 120 лет успеха: легендарная компания из Австрии стала банкротомВчера, 19:41 - 3120 7
Илон Маск продает свистки Cyberwhistle за $50: первую партию уже раскупилиВчера, 18:35 - 1388 6
С 1 января изменятся тарифы на распределение газа3 ч. назад - 1944 5
Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот7 ч. назад - 1299 5
С сегодняшнего дня в Украине изменился размер алиментовВчера, 19:00 - 4690 2
После более чем 120 лет успеха: легендарная компания из Австрии стала банкротомВчера, 19:41 - 3120 7
С 1 января изменятся тарифы на распределение газа3 ч. назад - 1944 5
НБУ меняет расчет официального курса гривны9 ч. назад - 1458
НБУ назвал причины падения курса гривны5 ч. назад - 1452
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 637
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 950
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 279
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 855 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1674 1