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Межбанк: рынок закрылся снижением курса доллара

Межбанк: рынок закрылся снижением курса доллара

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,34/27,36 UAH/USD. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке понизился до 27,31/27,33 UAH/USD, после чего поднялся на одну копейку.

К 12:40 доллар стремительно пошел на понижение и достиг уровня 27,25/27,27 UAH/USD.

В 13:00 американская нацвалюта немного подросла и оказалась на отметке 27,27/27,29 UAH/USD. На таком уровне курс продержался два часа, после чего котировки снова стали падать. По состоянию на 15:00 котировки доллара оказались на отметке 27,24/27,26 UAH/USD.

Уже в 16:50 доллар на Межбанке отвоевал одну копейку и был на отметке 27,25/27,27 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,24 / 27,26
евро – 30,91/ 30,93

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1316 / 1,1317

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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