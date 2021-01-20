Подорожание электроэнергии: кто получит компенсацию

Правительство одобрило постановление, которым утвердило порядок предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электроэнергии, для которых с 01.01.2021 были отменены сниженные тарифы на электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Для чего это: такие меры приняли для того, чтобы предотвратить рост неплатежей за электроэнергию. Поэтому в Правительстве ввели для таких потребителей компенсацию за потребленную в январе-марте 2021 года электроэнергию.

Кто получит средства. Компенсация предоставляется таким потребителям:

у которых жилые помещения оборудованы электроотопительными установками;

у которых отключено централизованное отопление и дома которых не газифицированы;

детским домам семейного типа, многодетным и приемным семьям.

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Для потребителей, которые используют электроэнергию для отопления, компенсация будет предоставляться в пределах 3000 кВт/ч в месяц.

Размер компенсации потребителям рассчитывается поставщиком универсальных услуг с учетом потребленной в прошлом месяце электроэнергии и объема электроэнергии, на который действовали сниженные тарифы. Компенсация предоставляется путем зачисления поставщиком универсальных услуг соответствующих средств на лицевые счета потребителей.

Если получаете субсидию. Потребителям, которые получают субсидию, компенсация не будет предоставляться, поскольку возмещение соответствующих дополнительных расходов домохозяйства будет осуществляться в виде жилищной субсидии путем увеличения ее размера.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров постановлением № 1325 от 28 декабря 2020 года ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч (с НДС ) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч за первые 100 кВт-ч месячного потребления, а также другие льготные тарифы.