Подорожание электроэнергии: кто получит компенсацию

Правительство одобрило постановление, которым утвердило порядок предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электроэнергии, для которых с
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Для чего это: такие меры приняли для того, чтобы предотвратить рост неплатежей за электроэнергию. Поэтому в Правительстве ввели для таких потребителей компенсацию за потребленную в январе-марте 2021 года электроэнергию.
Кто получит средства. Компенсация предоставляется таким потребителям:
Читайте также: Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январь – Шмыгаль
Для потребителей, которые используют электроэнергию для отопления, компенсация будет предоставляться в пределах 3000 кВт/ч в месяц.
Размер компенсации потребителям рассчитывается поставщиком универсальных услуг с учетом потребленной в прошлом месяце электроэнергии и объема электроэнергии, на который действовали сниженные тарифы. Компенсация предоставляется путем зачисления поставщиком универсальных услуг соответствующих средств на лицевые счета потребителей.
Если получаете субсидию. Потребителям, которые получают субсидию, компенсация не будет предоставляться, поскольку возмещение соответствующих дополнительных расходов домохозяйства будет осуществляться в виде жилищной субсидии путем увеличения ее размера.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла закон о всеукраинском референдумеВчера, 16:13 - 1424 19
Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январь — ШмыгальВчера, 12:44 - 808 7
OLX вводит изменения в правилах пользования сервисомВчера, 17:21 - 4434 6
В Киеве отложено завершение ремонта Шулявского мостаВчера, 13:30 - 1510 5
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИВчера, 12:25 - 2663 4
«Нафтогаз» обнародовал цены на газ на январьВчера, 16:00 - 6585 2
OLX вводит изменения в правилах пользования сервисомВчера, 17:21 - 4434 6
Межбанк: к чему приведет рост доллара и евроВчера, 18:35 - 1784
Рада приняла закон о всеукраинском референдумеВчера, 16:13 - 1424 19
Рада приняла за основу законопроект о защите украинцев от коллекторов3 ч. назад - 1348
Япония представила космическую ракету нового поколенияПозавчера, 12:10 - 657
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 797 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1521 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2306 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 915