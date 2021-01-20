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Подорожание электроэнергии: кто получит компенсацию

Подорожание электроэнергии: кто получит компенсацию

Правительство одобрило постановление, которым утвердило порядок предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электроэнергии, для которых с 01.01.2021 были отменены сниженные тарифы на электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Для чего это: такие меры приняли для того, чтобы предотвратить рост неплатежей за электроэнергию. Поэтому в Правительстве ввели для таких потребителей компенсацию за потребленную в январе-марте 2021 года электроэнергию.

Кто получит средства. Компенсация предоставляется таким потребителям:

  • у которых жилые помещения оборудованы электроотопительными установками;
  • у которых отключено централизованное отопление и дома которых не газифицированы;
  • детским домам семейного типа, многодетным и приемным семьям.

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Для потребителей, которые используют электроэнергию для отопления, компенсация будет предоставляться в пределах 3000 кВт/ч в месяц.

Размер компенсации потребителям рассчитывается поставщиком универсальных услуг с учетом потребленной в прошлом месяце электроэнергии и объема электроэнергии, на который действовали сниженные тарифы. Компенсация предоставляется путем зачисления поставщиком универсальных услуг соответствующих средств на лицевые счета потребителей.

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Если получаете субсидию. Потребителям, которые получают субсидию, компенсация не будет предоставляться, поскольку возмещение соответствующих дополнительных расходов домохозяйства будет осуществляться в виде жилищной субсидии путем увеличения ее размера.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров постановлением № 1325 от 28 декабря 2020 года ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч за первые 100 кВт-ч месячного потребления, а также другие льготные тарифы.
  • По расчетам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, рост тарифов на электроэнергию существенно повлияет на 400 тысяч семей, использующих электрическое отопление.
По материалам Finance.UA
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