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В КГГА планируют достроить 11 000 квартир банка «Аркада»

В КГГА планируют достроить 11 000 квартир банка «Аркада»

Меморандум с КГГА и новым застройщиком позволит достроить 11 тысяч незавершенных квартир.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время совещания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.

«Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка „Аркада“. Вместе с застройщиком-компанией „Столица“ и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа — достроить более 11 тысяч квартир», — отметил Геращенко.

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Антон Геращенко сообщил, что сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств в объекты незавершенного жилищного строительства.

«Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД», — отметил он.

Отдельно во время совещания был рассмотрен вопрос энергообеспечения объектов незавершенного жилищного строительства.

По словам заместителя министра с руководством ДТЭК была достигнута договоренность об усилении сотрудничества с кооперативами, которые были брошены застройщиками на произвол судьбы.

«Есть первые отзывы руководителей кооперативов, ДТЭК помогает в рамках законодательства. Однако мы не можем требовать от частной компании за свой счет строить электросети. Мы знаем положительный опыт „Східної Брами“, где люди собрались (почти 900 квартир) и решили проблему по подключению», — добавил Антон Геращенко.

Заместитель министра также сообщил, что в ближайшее время планирует встречу с пострадавшими инвесторами харьковских ЖК.

Напомним, МВД расширило географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики. К рабочей группе присоединились вкладчики жилых комплексов «Новый дом на Ньютона» и «Ковчег», расположенных в городе Харьков.

Справка Finance.ua:

  • 12 августа 2020 года постановлением Кабмина была создана рабочая группа. Сопредседателями Межведомственной рабочей группы является первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
  • На первом заседании участники группы договорились разработать новую законодательную базу, которая решит сразу две проблемы — обеспечение защиты инвесторам вложенных в строительство средств и достройку заброшенных объектов.
  • Также правоохранители расследуют уголовное производство по финансовым махинациям руководства банка «Аркада».

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По материалам Finance.UA
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