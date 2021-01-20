В КГГА планируют достроить 11 000 квартир банка «Аркада»

Меморандум с КГГА и новым застройщиком позволит достроить 11 тысяч незавершенных квартир.
Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время совещания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.
«Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка „Аркада“. Вместе с застройщиком-компанией „Столица“ и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа — достроить более 11 тысяч квартир», — отметил Геращенко.
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Антон Геращенко сообщил, что сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств в объекты незавершенного жилищного строительства.
«Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД», — отметил он.
Отдельно во время совещания был рассмотрен вопрос энергообеспечения объектов незавершенного жилищного строительства.
По словам заместителя министра с руководством ДТЭК была достигнута договоренность об усилении сотрудничества с кооперативами, которые были брошены застройщиками на произвол судьбы.
«Есть первые отзывы руководителей кооперативов, ДТЭК помогает в рамках законодательства. Однако мы не можем требовать от частной компании за свой счет строить электросети. Мы знаем положительный опыт „Східної Брами“, где люди собрались (почти 900 квартир) и решили проблему по подключению», — добавил Антон Геращенко.
Заместитель министра также сообщил, что в ближайшее время планирует встречу с пострадавшими инвесторами харьковских ЖК.
Напомним, МВД расширило географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики. К рабочей группе присоединились вкладчики жилых комплексов «Новый дом на Ньютона» и «Ковчег», расположенных в городе Харьков.
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